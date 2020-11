(GLO)- Cách đây hơn 1 năm, vào rạng sáng 2-7-2019, tại khu vực chợ đêm Pleiku (tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm đối tượng; hậu quả làm 1 người chết, 3 người bị thương. Liên quan đến vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh đã có cáo trạng truy tố Võ Hồng Nguyên (tên thường gọi là Nguyên Báu, SN 1982, trú tại tổ 3, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Nguyễn Thành Vũ (SN 1995, trú tại thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh đã có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ hành vi phạm tội của nhiều đối tượng, trong đó có Nguyên và Vũ.



Diễn biến vụ án



Theo Cáo trạng số 70/CT-VKS-P2 ngày 28-7-2020 của Viện KSND tỉnh, giữa Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi là Tý cưng, SN 1983, trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Võ Hồng Nguyên không có mâu thuẫn gì với nhau từ trước. Xuất phát từ mâu thuẫn lúc ăn nhậu vào rạng sáng 2-7-2019 tại quán vịt lộn Cô Đào ở vỉa hè đường Hai Bà Trưng (trước hàng rào trụ sở Công an TP. Pleiku), Dũng dùng tay đánh thì Võ Hồng Nguyên bỏ chạy vào trong trụ sở Công an TP. Pleiku trốn.



Tại đây, Nguyên gọi Trần Trung Thành (SN 1982, trú tại tổ 8, phường Ia Kring, TP. Pleiku) nói mới bị đánh và nhờ qua đón về. Khi đi, Thành mang theo con dao dài khoảng 1 m làm hung khí đánh nhau khi cần. Sau khi gọi cho Thành, Nguyên còn gọi cho Trần Minh Tấn (SN 1997, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) nói mang theo hung khí qua đón và gọi cho Nguyễn Đức Lập nhờ chở về. Lập không có xe nên gọi Nguyễn Thành Vũ lái xe ô tô cùng đi đón Nguyên.

Sau đó, Thành, Vũ, Tấn và Lập cùng đến trước trụ sở Công an TP. Pleiku đón Nguyên thì thấy Bùi Hùng (SN 1989, trú tại tổ 8, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) đang điều khiển xe mô tô chở Dũng đi ở đây. Do trước đó Hùng vừa điều khiển xe mô tô chở Dũng mang theo súng ngắn truy đuổi Thành và Nguyên nên Nguyên chỉ đạo Vũ lái xe ô tô tông thẳng vào xe mô tô của Hùng điều khiển đang chở Dũng làm cả hai bị ngã.



Do bị xe ô tô tông ngã nên Dũng bực tức cầm khẩu súng quân dụng CF 98 chạy đến cửa trước bên trái xe ô tô chĩa vào bên trong bắn một một phát, đầu đạn xuyên qua kính chắn gió và găm vào vai trái của Vũ. Dũng bỏ chạy thì bị Thành và Tấn mang theo 3 con dao dùng xe mô tô truy đuổi, đến chợ đêm Pleiku thì đuổi kịp. Tấn vung dao chém Dũng nhưng không trúng thì bị Dũng bắn hai phát vào người. Dũng cầm báng súng đánh vào đầu Thành thì Thành và Tấn dùng dao đâm, chém Dũng nhiều nhát gây thương tích.



Hậu quả, Tấn chết do mất máu cấp đa vết thương thấu bụng gây thủng ruột nhiều vị trí do hỏa khí. Vũ bị thương tích tổn thương cơ thể 20%, Dũng bị thương tích tổn thương cơ thể 14%, Thành bị thương tích tổn thương cơ thể 3%.



Sau khi bị Dũng bắn, Vũ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku). Nhưng đang cấp cứu tại đây thì Vũ bị Lê Vũ Huy (SN 1988, trú tại tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku), Nguyễn Anh Duy (SN 1991, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku), Bùi Hùng, Nguyễn Ngọc Thái (SN 1993, trú tại tổ 10, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Trần Anh Khoa (SN 1994, trú tại làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku), Lê Văn Hải (SN 2000, trú tại tổ 1, phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Đoàn Anh Tuấn (SN 1994, trú tại tổ 13, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Trần Minh Phát (SN 1998, trú tại tổ 16, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) xông vào bắt đưa đi nơi khác giữ trái pháp luật và đánh trong một thời gian dài.



Viện Kiểm sát truy tố Nguyên và Vũ về tội “Cố ý gây rối trật tự công cộng”



Cũng trong Cáo trạng số 70/CT-VKS-P2, Viện KSND tỉnh khẳng định: Đây là vụ án có nhiều đối tượng tham gia thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác nhau. Vai trò, tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị can có khác nhau.

Về đối tượng Tiêu Duy Dũng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Dũng về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 123 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, xác định bị can Dũng bị bệnh “Rối loạn sự thích ứng với phản ứng hỗn hợp lo âu trầm cảm/Rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định”, Viện KSND tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can này. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh cũng đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng của bị can Tiêu Duy Dũng thành một vụ án riêng và ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với Dũng, khi nào có kết quả chữa bệnh của bị can sẽ tiếp tục phục hồi điều tra và xử lý sau.?!



Đối với các bị can khác, Viện KSND tỉnh quyết định truy tố ra Tòa án nhân dân tỉnh để xét xử. Cụ thể, truy tố Võ Hồng Nguyên về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; truy tố Nguyễn Thành Vũ về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; truy tố Trần Trung Thành về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Các bị can: Bùi Hùng, Nguyễn Anh Duy, Lê Văn Hải, Lê Vũ Huy, Trần Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Thái, Đoàn Anh Tuấn và Trần Minh Phát bị truy tố về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự.



Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung





Hoãn phiên tòa do vắng luật sư



Sáng 11-11, tin từ Tòa án nhân dân tỉnh cho biết đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”, “Bắt, giữ người trái pháp luật” với 11 bị cáo có liên quan trong vụ nổ súng giết người ở chợ đêm Pleiku xảy ra vào rạng sáng 2-7-2019. Theo đó, trước khi phiên tòa diễn ra, các luật sư bào chữa cho các bị cáo đã có đơn xin hoãn phiên tòa vì chưa thu xếp được công việc để tham dự. Vì phiên tòa sơ thẩm được mở lần đầu nên Hội đồng xét xử đã chấp nhận đơn xin hoãn của các luật sư.



Được biết, Thẩm phán Chủ tọa của phiên tòa là bà Nguyễn Thị Kim Hồng-Chánh tòa Tòa Hình sự (Tòa án nhân dân tỉnh). Trước khi có quyết định mở phiên tòa này, Tòa Hình sự đã trả lại hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để làm rõ có hay không hành vi giết người của các bị cáo Nguyên, Thành, Vũ. Tuy nhiên, qua công tác điều tra, xem xét các chứng cứ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận thấy 3 bị cáo trên không có hành vi giết người nên đã tiếp tục truy tố về các tội “Gây rối trật tự công cộng” với Nguyên, Vũ và “Cố ý gây thương tích” với Thành.

Liên quan đến tội danh của Võ Hồng Nguyên và Nguyễn Thành Vũ mà Viện KSND tỉnh truy tố, hiện có 2 quan điểm không đồng nhất. Quan điểm thứ nhất cho rằng, hành vi của 2 bị can này đúng với tội danh “Gây rối trật tự công cộng” mà Viện KSND tỉnh đã truy tố.



Trong khi đó, quan điểm thứ hai cho rằng, hành vi của Nguyên và Vũ cần phải truy tố tội danh “Giết người”. Qua điểm này được đưa ra căn cứ trên hoàn cảnh, diễn biến xảy ra các hành vi phạm tội và lời khai của những người có liên quan với Cơ quan Điều tra. Trong đó, tại trang 3 và 4 của Cáo trạng số 70/CT-VKS-P2 thể hiện: “khi Vũ lái xe đến trước cổng CTP (Công an thành phố-N.V) thì thấy Nguyên đang đứng ở đây, thấy xe Vũ đến Nguyên chỉ tay về phía Hùng và Dũng đang đi xe mô tô phía trước đầu ô tô nói: “Hai thằng đó đó, tông chết mẹ nó cho tao”.



Thực tế, Vũ đã lái xe ô tô tông thẳng vào xe mô tô mà Hùng điều khiển đang chở Dũng, làm cho Hùng và Dũng ngã xuống đường. Ngay sau đó, Vũ tiếp tục lái xe ô tô lao tới nhưng lại tông vào xe máy đào đang đậu ở gần đó.



Với các tình tiết này, quan điểm thứ hai cho rằng, Nguyên là người chủ mưu, chỉ huy và Vũ là người thực hiện hành vi cố ý tước đi tính mạng của Hùng và Dũng một cách quyết liệt, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.



Trong khi còn tồn tại 2 quan điểm không đồng nhất về tội danh mà Viện KSND tỉnh truy tố đối với Võ Hồng Nguyên và Nguyễn Thành Vũ thì ngày 15-9-2020, Tòa án nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 10/2020/HSST-QĐ do Thẩm phán Nguyễn Thị Kim Hồng ký quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Theo quyết định này, Tòa án nhân dân tỉnh trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm số 55/2020/TLHS-ST ngày 29-7-2020 đối với Võ Hồng Nguyên về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thành Vũ về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự; Trần Trung Thành về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự và Bùi Hùng, Nguyễn Anh Duy, Lê Văn Hải, Lê Vũ Huy, Trần Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Thái, Đoàn Anh Tuấn, Trần Minh Phát về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1 Điều 157 Bộ luật Hình sự cho Viện KSND tỉnh để điều tra bổ sung những vấn đề sau: Điều tra làm rõ lời khai, đối chất giữa Võ Hồng Nguyên, Nguyễn Thành Vũ, Nguyễn Đức Lập, Nguyễn Quốc Thắng, anh Lâm Trần Huy và kết luận hành vi của Vũ khi lao xe vào Hùng và Dũng là tiếp nhận ý chí của Nguyên hay hành vi độc lập của Vũ. Việc lao xe ô tô vào Hùng và Dũng như mô tả trên có phạm tội nào xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng người khác không.

