Vụ án Nhật Cường: Vợ ông Nguyễn Đức Chung có liên quan

Kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội, và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nhật Cường nên ông Chung đã nhờ 1 cán bộ công an trộm tài liệu điều tra vụ án này rồi gửi cho ông Chung.

Làm rõ khoản tiền 10.000 USD quà tặng của ông Nguyễn Đức Chung

Hoàn tất điều tra liên quan đến cựu Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung





Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 21-11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố 4 bị can, gồm: Nguyễn Đức Chung (SN 1967, nguyên chủ tịch UBND TP Hà Nội); Phạm Quang Dũng (SN 1983, nguyên cán bộ công an); Nguyễn Hoàng Trung, SN 1983, chuyên viên Phòng thư ký biên tập) và Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, nguyên phó trưởng phòng Thư ký biên tập; cùng trú tại TP Hà Nội) cùng về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước".



Ông Nguyễn Đức Chung thời điểm còn tại vị



Theo kết luận điều tra, ngày 14-5-2019, Cơ quan điều tra (CQĐT) Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan. Trong đó, CQĐT xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.



Do quen biết, tháng 6-2019, ông Nguyễn Đức Chung đặt vấn đề và được ông Phạm Quang Dũng - cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an; người được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường - đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ; kết quả điều tra vụ án này. Từ đó, ông Dũng đã nhiều lần đột nhập vào phòng lãnh đạo phòng C03 lấy tài liệu và 3 lần chuyển 12 tài liệu của vụ án này cho ông Nguyễn Đức Chung. Trong đó có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ "Mật".





Lực lượng thuộc Bộ Công an tiến hành khám xét tại cửa hàng chính của Nhật Cường ở số 33 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, vào ngày 9-5-2019



Kết luận điều tra nêu rõ vụ án "chiếm đoạt tài liệu bi mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, tài liệu chiếm đoạt của vụ án tham nhũng, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Các bị can là những cán bộ đã từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Do đó có thủ đoạn hoạt động phạm tội hết sức tinh vi - triệt để lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che dấu tội phạm nên đã gây khó khăn cho công tác điều tra vụ án.



Kết luận điều tra cho rằng trong vụ án này, ông Nguyễn Đức Chung giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can còn lại với vai trò giúp sức.



Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, khai báo rõ hành vi phạm tội của bản thân. Trong thời gian công tác, ông nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, đặc biệt được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; có tiền sử bị bệnh ung thư. Đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

