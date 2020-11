Triệt phá băng cướp tuổi teen chuyên cướp đêm táo bạo ở Đồng Nai

Băng cướp tuổi teen ở Đồng Nai thường lựa chọn chị em phụ nữ và thanh niên đi một mình trên các cung đường vắng để gây án.



Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Ng. G. H - trong băng cướp tuổi teen. Ảnh: Công an Đồng Nai



Ngày 1.11, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Ng. G. H. (17 tuổi), Ng. G. T. (15 tuổi, em trai H.), Ng. H. Th. (15 tuổi) và L. H. L. (16 tuổi) – cùng ngụ tại TP.Biên Hòa - để điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản.



Ngoài 4 đối tượng bị tạm giữ, Công an TP.Biên Hòa cũng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý 3 đối tượng khác liên quan đến vụ việc.



Trước đó, rạng sáng ngày 17.10, anh Tr. Đ. Th. ngụ TP. Biên Hòa điều khiển xe máy khi đi đến địa bàn KP.7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa thì bị 2 đối tượng điều khiển xe chạy từ phía sau lên ép xe, dùng con dao dài đe dọa khiến nạn nhân bỏ lại xe bỏ chạy....



Tang vật và phương tiện gây án cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: Công an Đồng Nai



Theo Công an TP.Biên Hòa, các đối tượng gây án tuổi đời còn rất trẻ nhưng gây án rất manh động, liều lĩnh, nạn nhân mà chúng thường lựa chọn là chị em phụ nữ hoặc thanh niên đi một mình vào những cung đường vắng trên địa bàn TP.Biên Hòa. Khi phát hiện “con mồi” chúng, điều khiển xe áp sát, đạp té ngã, uy hiếp rồi cướp xe máy của nạn nhân. Khi nạn nhân chống cự, chúng dùng hung khí tấn công rồi nhanh chân cướp tài sản tẩu thoát. Thời điểm gây án vào đêm khuya hoặc rạng sáng, gây tâm lý lo lắng, bất an cho người dân.



Ngày 29.10, lực lượng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Biên Hòa đã lần lượt bắt giữ các đối tượng. Ngoài các vụ cướp trên, các đối tượng còn thực hiện nhiều vụ cướp xe máy của người dân đi đường trên địa bàn TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom, Thống Nhất và TP. Long Khánh trong thời gian gần đây.



Hiện, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo MINH CHÂU (LĐO)