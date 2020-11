TPHCM: 2 tên trộm dùng súng bắn cảnh sát khi bị truy đuổi

Ngày 9.11, Công an quận Thủ Đức, TPHCM, đang tạm giữ hình sự Trần Văn Phước (30 tuổi) và Đặng Văn Thơ (29 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Phước (bên trái) và Thơ đang bị tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.



Theo đó, vào tối 4.11, Trần Văn Phước (30 tuổi) và Đặng Văn Thơ (29 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) chạy xe máy tìm người sơ hở trên địa quận Thủ Đức để trộm cắp.



Đến trước trụ ATM trên đường số 6, phường Linh Chiểu, 2 nghi phạm thấy xe máy của anh V.V.N. (20 tuổi) đỗ bên lề nên tiếp cận để bẻ khóa



Trong lúc bẻ khóa, hệ thống chống trộm trên xe của anh N. báo động nên làm cho Phước và Thơ giật mình. Nghĩ rằng đã bị lộ nên 2 người này leo lên xe định tẩu thoát. Lúc này, trinh sát hình sự của Công an quận Thủ Đức và Công an phường Linh Chiểu tuần tra ngang qua và phát hiện nên đuổi theo.



Trong lúc bị truy đuổi, 2 đối tượng dùng súng bắn 3 phát về phía tổ tuần tra nhưng không trúng. Cảnh sát sau đó đuổi kịp, khống chế thành công 2 đối tượng này và đưa cả 2 về trụ sở.



Theo cơ quan điều tra, Phước và Thơ đều từng có tiền án trộm cắp tài sản.



