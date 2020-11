Tình tiết ly kỳ trong vụ bắt giữ hai kẻ cướp xe Vespa gây lo sợ ở quận Bình Tân

Sau hơn 1 năm thực hiện vụ cướp xe Vespa lúc rạng sáng ở quận Bình Tân (TP HCM), hai kẻ cướp đã sa lưới.

Hai anh em rủ nhau cướp xe giữa ban ngày

Hà Nội: Bắt thanh niên 17 tuổi dí dao bầu cướp xe ôm





Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP HCM) đang tạm giữ Nguyễn Thành Tính (SN 1998) và Phạm Minh Thắng (SN 1998, cùng ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Tính và Thắng là hai đối tượng đã dùng dao khống chế anh L.M.T. (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) để cướp xe Vespa và điện thoại vào ngày 13-11-2019.



Theo trình báo của nạn nhân, rạng sáng 13-11-2019, anh T. lưu thông trên đường thì bị Tính và Thắng dùng dao khống chế cướp xe Vespa trị giá 50 triệu đồng và điện thoại iPhone 7 Plus. Vụ cướp bị camera an ninh ghi lại và khi đưa lên mạng đã gây hoang mang trong dư luận.



Sau đó, hai kẻ cướp đã đem chiếc Vespa ra bỏ ở một bãi đất trống trên đường Nguyễn Văn Cự, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.



Camera ghi lại cảnh cướp



Đến tháng 9-2020, Công an quận Bình Tân nhận được thông tin Công an quận Tân Bình đang tạm giữ Châu Văn Tùng (SN 1996, quê Bạc Liêu) về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi vấn đối tượng này có liên quan và biết thông tin về vụ cướp xe của anh T. nên Công an quận Bình Tân cử cán bộ đến làm việc. Qua đấu tranh, Tùng khai nhận vụ cướp tài sản của anh T. do Thắng và Tính thực hiện.



Về nguyên nhân vứt chiếc xe Vespa: Thắng nhờ Tùng tìm người tiêu thụ nhưng do mạng xã hội lan truyền clip quá nhanh nên chiếc xe bị bỏ ở bãi đất trống. Từ lời khai của Tùng, Công an quận Bình Tân đã tạm giữ hình sự Thắng và Tính. Bước đầu, Tính khai nhận đã cùng Thắng thực hiện hành vi cướp tài sản của anh T.



Thắng và Tính tại công an.



Đến ngày 18-11, Công an quận Bình Tân biết Thắng đang chấp hành việc cai nghiện tập trung tại Cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức (tỉnh Bình Phước) nên tiến hành di lý về trụ sở để làm việc. Trước khi thực hiện vụ cướp, Thắng mặc đồ đồng phục của xe ôm Grab để qua mặt công an, đồng thời đem theo người một bình xịt hơi cay.



Ngoài ra, trên đường đi tìm "con mồi", cả 2 ghé vào chợ Lạc Quang (quận 12) để Tính mua thêm dao. Sau đó, cả 2 lưu thông đến hẻm 304 đường số 8 (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) và dùng bình hơi cay, dao tấn công anh T. để cướp xe máy lẫn điện thoại.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)