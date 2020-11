Tạm giữ 1 người xưng là phóng viên khi đang nhận tiền của doanh nghiệp

Một người đàn ông xưng là phóng viên của 1 cơ quan báo chí bị bắt quả tang khi đang nhận hàng chục triệu đồng từ 1 doanh nghiệp ở quán cà phê.



Công an bắt quả tang 1 người xưng là phóng viên khi đang nhận tiền của doanh nghiệp



Ngày 6-11, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đang tạm giữ với 1 đối tượng xưng là phóng viên của 1 cơ quan báo chí để điều tra làm rõ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.



Thông tin ban đầu, giữa tháng 10-2020, ông Đ.P.N. xưng là phóng viên của 1 tạp chí có trụ sở tại Hà Nội đến tỉnh Bình Dương để tìm hiểu thông tin viết bài phản ánh.



Sau đó, người này tới 1 quán cà phê ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương gặp gỡ 1 doanh nghiệp. Tại đây, khi người đàn ông đang nhận 70 triệu đồng từ doanh nghiệp này thì trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bình Dương ập vào bắt quả tang cùng tang vật.



Sau khi lập biên bản, công an đã đưa đối tượng N., tang vật cùng những người có liên quan về trụ sở.



Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo ĐAN NGUYÊN (SGGPO)