"Siêu trộm" lái xe 7 chỗ gây ra hàng loạt vụ tháo bánh ôtô trong đêm

Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã bắt Đặng Xuân Kỳ, “siêu trộm” gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ôtô trong đêm khiến người dân hoang mang.





Ngày 6-11, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đã tiến hành khám xét nhà Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi, trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), thu giữ 6 bánh xe ôtô tang vật của các vụ trộm. Kỳ được xác định là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe trên địa bàn TP Vinh, thị xã Cửa Lò... gây hoang mang dư luận thời gian qua.



Thời gian qua, trên địa bàn TP Vinh liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm bánh xe ô tô - Ảnh: T. Vinh



Trước đó, vào giữa tháng 10-2020, lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đã dùng gạch kê xe lên, sau đó tháo bánh 2 chiếc ôtô của người dân tại xã Nghi Phú, TP Vinh. Tiếp đến, vào tối 25-10, khi đang thực hiện hành vi tháo bánh ôtô, do bị phát hiện nên kẻ trộm đã vội vàng bỏ chạy, để lại một bộ dụng cụ kích xe và lốp xe đã tháo hết ốc. Tối 26-10, trên địa bàn phường Đông Vĩnh, TP Vinh, một gia đình để chiếc Mazda CX5 bên ngoài đã bị trộm tháo lấy đi cả 4 bánh.



Không chỉ tại TP Vinh, mà thời gian gần đây tại thị xã Cửa Lò, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã lấy trộm 2 bánh sau của một ôtô bán tải đậu qua đêm trên vỉa hè.



Qua điều tra, cơ quan công an xác định Kỳ là nghi phạm gây ra những vụ trộm trên. Tối 5-11, công an TP Vinh đã bắt khẩn cấp Đặng Xuân Kỳ khi đang điều khiển ôtô 7 chỗ lưu thông qua xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, Nghệ An.



Cơ quan công an khám xét nhà Đăng Xuân Kỳ thu giữ nhiều bánh xe tang vật - Ảnh: NTV



Được biết, Kỳ có xe ôtô 7 chỗ chuyên chở khách tuyến Thanh Chương - TP Vinh. Ban ngày Kỳ chở khách, đồng thời quan sát để khi đêm tối sẽ điều khiển ôtô 7 chỗ đi thực hiện các vụ trộm bánh xe.



Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)