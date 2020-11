Rao bán xe trộm cắp trên mạng, bị... chủ nhân phát hiện báo công an!

Anh Cù Huy Tuấn lên mạng tìm mua xe để thay thế cho chiếc xe bị mất cắp và tình cờ nhìn thấy chiếc xe máy của mình bị rao bán trên mạng xã hội, anh Tuấn vờ hỏi mua lại và bí mật trình báo cơ quan công an.





Một vụ trộm rất hy hữu vừa được Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa khám phá thành công. Hiện Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố 2 đối tượng Trần Duy Quang (SN 1995, HKTT tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và Lê Xuân Cường (SN 1994, ở quận Đống Đa, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.



Theo tài liệu điều tra, lợi dụng việc có chìa khóa khu nhà trọ của người yêu, đối tượng Trần Duy Quang đã mò vào trộm cắp xe máy rồi rao bán trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bọn chúng đã nhanh chóng bị tóm gọn khi tình cờ bị chủ nhân của chiếc xe nhìn thấy trên mạng, vờ mua lại và báo cho cơ quan công an.





Chiếc xe máy tang vật.



Trước đó, Quang có người yêu thuê trọ ở ngõ 61 phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy. Trong thời gian yêu nhau, Quang tìm cách có chìa khóa ra vào của tòa nhà nơi người yêu mình đang thuê trọ. Mọi hoạt động cũng như quy luật sinh hoạt của những người trọ trong tòa nhà đều được Quang nắm rõ.



Sáng 11/10, đang lúc thiếu tiền, Quang nảy sinh ý định đến khu trọ của người yêu để trộm cắp. Quang nhờ Lê Xuân Cường (SN 1994, ở quận Đống Đa, Hà Nội) chở xe máy đến khu nhà trọ của người yêu để trộm. Khi đến đầu ngõ, Cường thả Quang xuống và đỗ xe đứng ở bên ngoài cảnh giới để Quang vào khu nhà trọ trộm cắp.



2 đối tượng Quang và Cường.



Quang dùng chìa khóa mở cổng rồi trộm cắp chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha BKS 29E2-350.29 của anh Cù Tuấn Anh. Do không mở được chìa khóa điện nên Quang dắt chiếc xe ra đầu ngõ để cùng Cường đẩy về phố Đội Cấn tìm thợ phá khóa. Sau đó, Quang và Cường bàn nhau lên mạng xã hội rao bán xe và bọn chúng đã bán được hơn 11 triệu đồng chia nhau ăn tiêu hết.



Ngày 13/10, anh Cù Huy Tuấn lên mạng tìm mua xe để thay thế cho chiếc xe bị mất cắp và tình cờ nhìn thấy chiếc xe máy của mình bị rao bán trên mạng xã hội, anh Tuấn vờ hỏi mua lại và bí mật trình báo cơ quan công an.



Ngay sau đó, 2 đối tượng Quang, Cường đã tìm cách mua lại chính chiếc xe trộm cắp đã bán trước đó để định bán lại cho anh Tuấn với giá cao hơn.



Khi các đối tượng mang chiếc xe đến điểm hẹn giao bán lại cho anh Tuấn thì bị cơ quan công an tóm gọn.



