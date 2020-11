Phát hiện hơn 2 vạn gói thuốc lá ngụy trang cạnh các thùng mì ăn liền

Qua kiểm đếm trên xe tải, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện có tổng cộng gần 22.000 gói thuốc lá (Jet, Craven, Esse). Đây là số thuốc lá lậu lớn được lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện.



Thuốc lá nhập lậu "mù mờ" về hàm lượng chất gây ung thư

Hiện trường vụ việc. Ảnh T.X



Ngày 6.11, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) thông tin, vừa đưa một tài xế xe tải cùng tang vật là hơn 22.000 gói thuốc lá lậu về trụ sở đơn vị để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Trước đó, khoảng 19h30 ngày 5.11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ) một tổ công tác của phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ đã dừng kiểm tra chiếc xe tải 47T-1521 đang lưu thông hướng Gia Lai đi TP.Buôn Ma Thuột.



Tài xế điều khiển chiếc xe ô tô là ông Trương Quốc Vân (48 tuổi, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk).



Qua kiểm tra trên thùng xe, tổ công tác phát hiện có 44 thùng cát tông đựng thuốc lá được ngụy trang xung quanh bằng các thùng mì gói.



Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Vân không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.



Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng gần 22.000 bao thuốc lá các loại (Jet, Craven, Esse).



Bước đầu, tài xế Vân khai nhận, chiều ngày 5.11 được một người phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch thuê đến xã Pơng Đrang (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) chở số thuốc lá này về Nông trường cà phê Phước An (huyện Krông Pắk) sẽ có người chủ động liên hệ ra nhận hàng.



