Phá đường dây đánh bạc 37 tỉ đồng qua hình thức chơi game đổi thưởng

Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá 1 đường dây đánh bạc qua mạng Internet qua hình thức chơi game đổi thưởng với số tiền giao dịch lên tới 37 tỉ đồng.





Ngày 4-11, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa phá thành công Chuyên án 148B, đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng lấy tiền trên mạng Internet, với số tiền giao dịch lên tới 37 tỉ đồng.



Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa phá một vụ đánh bạc qua mạng Internet 10 tỉ đồng vào tháng 8-2020 vừa qua



Công an đã bắt giữ 4 người là chủ các đại lý của đường dây dánh bạc gồm: Cao Văn Cường (SN 1989) và Lê Thị Phượng (SN 1992; cùng ngụ thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn); Cao Thị Vân (SN 1991; ngụ xã Đông Tân, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Chí Giáp (SN 1994; ngụ phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa).



Kết quả điều tra cho thấy thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thanh Hóa, tình hình tội phạm đánh bạc có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là đánh bạc qua Internet. Cá biệt, các con bạc đã sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử truy cập Internet để đánh bạc và thanh toán thông qua các đại lý đổi thưởng... Chính vì vậy, việc phát hiện và tổ chức đấu tranh với loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn.



Trước tình hình trên, Công an TP Thanh Hóa đã dựng được đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức chơi game đổi thưởng.



Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Cao Xuân Cường. Từ năm 2019, Cường thiết lập tài khoản game "shop thần tài" và tổ chức cho nhiều người đánh bạc qua hình thức game đổi thưởng. Sau đó sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng liên hệ nâng cấp tài khoản của mình lên đại lý cấp 1 để có thể mua, bán điểm đổi thưởng ra tiền mặt thông qua giao dịch ngân hàng.



Quá trình chơi, các con bạc có thể đổi thưởng để có tiền mặt thông qua các đại lý bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng với nhau hoặc qua thẻ cào.



Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, nhóm trên đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền lên đến trên 37 tỉ đồng.



Hiện Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án này.

Theo TUẤN MINH (NLĐO)