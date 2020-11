Nguyên nhân người đàn ông bị đánh chết trong nhà trọ ở quận Bình Tân

Đi chơi cùng bạn gái về phòng trọ thì Sơn thấy mẹ bạn gái bị ông V. chửi bới nên xông vào đánh ông V.. Sau đó, Sơn rủ Khá tới và cùng đuổi đánh khiến ông V. tử vong.



Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường





Liên quan vụ việc “Truy bắt 2 đối tượng đánh chết người đàn ông trong nhà trọ ở quận Bình Tân” như Báo SGGPO đã thông tin, tối ngày 16-11, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1999, ngụ tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Cô Khá (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh”.



Tại cơ quan công an, bước đầu cả 2 khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Sơn và Khá vốn là bạn bè chơi chung với nhau. Tối ngày 15-11, Sơn cùng bạn gái và Khá đi ăn nhậu với nhau.



Sau khi ăn uống xong, Khá đi xe về huyện Bình Chánh. Sơn cũng chở bạn gái về phòng trọ ở hẻm 307 đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, TPHCM. Khi về tới đây, Sơn nghe ông N.T.H.V (SN 1975, ngụ tỉnh Cần Thơ, trú quận Bình Tân) có lời nói xỉ nhục mẹ bạn gái Sơn và bạn gái Sơn.



Bực tức, Sơn đánh ông V. nhưng được người dân can ngăn. Sau đó, Sơn nghĩ ông V. sẽ gọi người tới đánh mình nên gọi cho Khá kể và rủ tới đây. Khá vừa tới nơi thì cùng Sơn xông vào đánh đá ông V..



Công an tại hiện trường



Ông V. tìm cách chống trả và bỏ chạy vào phòng trọ thì bị Sơn và Khá đuổi theo. Khi bắt kịp cả 2 tiếp tục đánh cho tới khi ông V. nằm gục rồi mới dừng tay. Người dân đưa ông V. đi cấp cứu ở Bệnh viện quận Bình Tân và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.



Sáng ngày 16-11, ông V. đã tử vong do bị xuất huyết não và đa chấn thương. Sự việc được báo cho công an.



Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, trích xuất camera an ninh truy xét.



Bằng nghiệp vụ, công an xác định Sơn và Khá là 2 người có liên quan nên mời về trụ sở làm việc. Tại công an, bước đầu cả 2 khai nhận hành vi phạm tội.

Theo CHÍ THẠCH (SGGPO)