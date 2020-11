Người dân viết thư cảm ơn Công an thị xã An Khê

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa nhận được thư của bà Nguyễn Thị Mai (SN 1969, trú tại tổ 2, phường Ngô Mây, thị xã An Khê) cảm ơn Công an thị xã An Khê vì đã nhanh chóng tìm ra đối tượng đánh trọng thương chồng bà là ông Nguyễn Ngọc Hiến (SN 1967) vào ngày 25-10-2020.



Đối tượng Nguyễn Hùng Dũng. Ảnh: Thúy Trinh



Trong thư, bà Mai kể: Ngày 25-10, chồng bà đang hành nghề xe thồ tại ngã tư Đồng Găng (tổ 3, phường An Tân, thị xã An Khê) thì bị 1 thanh niên đi xe mô tô (che BKS) dùng 1 khúc cây đánh vào đầu bất tỉnh tại chỗ. Sau đó, đối tượng bỏ đi. Ông Hiến được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời.

Nhận tin báo, Công an thị xã An Khê nhanh chóng tiến hành điều tra. Đến ngày 26-10, lực lượng Công an xác định người đánh ông Hiến là Nguyễn Hùng Dũng (SN 1993, trú tại tổ 1, phường Ngô Mây, thị xã An Khê).

“Gia đình tôi rất cảm kích và biết ơn sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã An Khê trong việc tìm ra hung thủ. Điều đó khiến cho gia đình tôi và nhân dân thêm tin tưởng vào lực lượng Công an trong việc giữ gìn bình yên ở địa phương”-bà Mai viết.



Lá thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Mai (phường Ngô Mây, thị xã An Khê). Ảnh: Thúy Trinh



Được biết, ngày 2-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng Dũng để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do có mâu thuẫn trong việc giành khách xe thồ giữa ông Hiến với người nhà của Dũng.

THÚY TRINH