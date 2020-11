Nghi phạm cầm súng xông vào chi nhánh Agribank cướp hơn 200 triệu đồng khai gì?

Tại cơ quan công an, nghi phạm bịt mặt, cầm súng bắn đạn bi táo tợn xông vào chi nhánh Ngân hàng Agribank ở Hòa Bình cướp đi hơn 200 triệu đồng đã có lời khai ban đầu về động cơ gây án.





Chiều 3-11, Công an tỉnh Hòa Bình đã thông tin với báo chí về vụ cướp ngân hàng xảy ra trên địa bàn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.





Nghi phạm cướp ngân hàng



Theo điều tra ban đầu của công an, khoảng 11 giờ 15 ngày 29-10, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Lâm Hóa ở xã Vũ Bình, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, một nam giới mặc áo mưa màu tím, đeo khẩu trang, trên đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ, trên tay cầm một vật (được xác định là súng bắn đạn bi) đe dọa 2 nhân viên ngân hàng và cướp đi số tiền hơn 200 triệu đồng.



Gây án xong, người đàn ông này lên xe máy màu đỏ đã che biển kiểm soát tẩu thoát.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành khởi tố vụ án, đồng thời phối hợp với Cục cảnh sát Hình sự - Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) để điều tra, làm rõ.



Quá trình điều tra đến sáng 1-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định được nghi phạm là Phạm Văn Sỹ (SN 1977, ngụ thôn Liên Hồng, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).





.

Clip người đàn ông xông vào ngân hàng cướp tiền ở Hòa Bình





Đến khoảng 20 giờ ngày 2-11, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ Phạm Văn Sỹ khi nghi phạm đang lẩn trốn tại số 109, Phủ Doãn, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.



Qua đấu tranh, nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết do nợ tiền nhiều người, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, nên trước khi gây án 3 ngày, Sỹ đã chuẩn bị phương tiện, công cụ (súng bắn đạn bi, áo mưa, xe máy... và lựa chọn thời điểm mưa to, vắng người để cướp tiền của ngân hàng.



Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã thu giữ số tiền 146.320.000 đồng là số tiền mà nghi phạm Sỹ đã cướp tại chi nhánh Agribank. Ngoài số tiền trên, công an còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 xe máy và nhiều vật chứng khác mà Sỹ sử dụng để gây án.



Công an tỉnh Hòa Bình thông tin về vụ việc



Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Như Quỳnh - Tuấn Minh (NLĐO)