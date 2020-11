Nam nhân viên trèo từ tầng 1 lên tầng 6 lấy trộm hàng loạt Macbook

Đinh Xuân Hinh (19 tuổi, huyện Tiền Hải, Thái Bình) nợ nần 4 triệu đồng nên trèo từ tầng 1 lên tầng 6 của cửa hàng, lấy trộm hàng loạt Macbook, điện thoại...



Số tài sản Hinh lấy trộm của cửa hàng. Ảnh: L.N.



Ngày 8.11, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Xuân Hinh về hành vi “Trộm cắp tài sản".



Hinh là nhân viên bán hàng của cửa hàng kinh doanh các sản phẩm điện thoại máy tính trên phố Yên Lãng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa. Hinh làm từ sáng đến đêm.



Theo cảnh sát, Hinh nợ nần 4 triệu đồng, lại phát hiện chủ cửa hàng sơ hở, không khóa cửa kho trên tầng 6 của ngôi nhà, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.



Khoảng 22h ngày 29.10, lợi dụng các nhân viên đã ra về hết, Hinh trèo từ tầng 1 lên tầng 6 của ngôi nhà rồi đột nhập vào bên trong kho.



Sau đó, đối tượng vơ vét 4 máy tính Macbook, 3 iPad, 10 điện thoại iPhone, 4 chiếc đồng hồ Apple Watch… cùng một số sản phẩm khác. Tổng số tài sản Hinh lấy trộm là gần 300 triệu đồng.



Hinh để số tài sản lấy trộm được vào túi dứa xách xuống tầng 1, dùng chìa khóa dự phòng để trong cửa hàng mở cửa ngách rồi thoát ra ngoài.



Sau đó, anh ta mang giấu 2 chiếc điện thoại ở phòng trọ, số còn lại gửi nhờ tại nhà một người bạn ở huyện Thanh Trì.



Tuy nhiên, do nhận thức hành vi sai phạm nên Hinh đã ra đầu thú, khai nhận và giao nộp toàn bộ tài sản lấy trộm.

http://https://laodong.vn/phap-luat/nam-nhan-vien-treo-tu-tang-1-len-tang-6-lay-trom-hang-loat-macbook-852693.ldo

Theo MAI HƯỜNG (LĐO)