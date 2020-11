Không khởi tố hình sự đối với Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I-Chi nhánh Gia Lai

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I-Chi nhánh Gia Lai (số 08 Trần Phú, TP. Pleiku).





Nhiều hộ dân bức xúc khi một lô đất được Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I-Chi nhánh Gia Lai đem bán cho nhiều người. Ảnh: Quang Tấn

Theo đó, sau khi tiến hành xác minh kiến nghị khởi tố của Tòa án nhân dân TP. Pleiku và đơn tố giác của ông Nguyễn Văn Long (hẻm 30 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) về việc Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I-Chi nhánh Gia Lai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2009 đến 2017 tại khu dân cư Phú An, xã Diên Phú; căn cứ Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với công ty này.



Trước đó, Báo Gia Lai có bài viết “Có hay không việc một lô đất được công ty đem bán cho nhiều người?” phản ánh việc Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I-Chi nhánh Gia Lai ký hợp đồng xây dựng nhà với nhiều hộ dân trên cùng một lô đất tại khu dân cư Phú An.

Sau đó, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin; Tòa án nhân dân TP. Pleiku cũng có kiến nghị gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh yêu cầu khởi tố công ty này về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

QUANG TẤN