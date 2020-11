Khởi tố nữ nhân viên trộm cắp tài sản của khách lưu trú ở khách sạn

Ngày 8/11, Công an quận 1, TP.HCM cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1986, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) về hành vi "Trộm cắp tài sản".





Đồng thời, công an cũng khởi tố bị can với Ô Tấn Trung (SN 1984, ngụ quận Bình Thạnh, chồng của Lan) về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" nhưng cho tại ngoại chờ điều tra xử lý theo quy định.





Lan tại cơ quan công an.





Tang vật thu giữ.





Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Lan và Trung vốn là vợ chồng cùng sinh sống ở căn nhà trên đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh. Cuối tháng 10/2020, Lan làm nhân viên dọn phòng ở khách sạn Auhome Wooden Apartmet nằm trên đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định, quận 1 và chưa có làm hợp đồng lao động.



Trưa 4/11, Lan dọn phòng của chị Phan Như Quỳnh (SN 1980, ngụ quận 1, thuê lưu trú tại đây) thì phát hiện có nhiều tài sản nên nảy lòng tham. Sau đó, Lan không thấy ai trong phòng nên lục lọi lấy đi laptop Macbook Pro, 100 đôla Singapore, 10 chai nước hoa bỏ vào túi nilông. Sau đó, Lan mang về nhà cất giấu.



Lan kể cho chồng nghe rồi nói Trung mang đi bán để trả tiền sinh hoạt. Trung mang ra cửa hàng máy tính ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bán được 6 triệu đồng. Trung đưa cho vợ 5,5 triệu đồng và giữ lại 500 ngàn đồng. Lan lấy 2,5 triệu đồng trả tiền sinh hoạt, số còn lại thì giữ trong người.



Chiều cùng ngày, chị Quỳnh phát hiện mất trộm nên báo công an. Công an vào cuộc xác định 2 vợ chồng Lan - Trung là nghi can gây án.



Tối cùng ngày, công an mời cả hai tới làm việc. Qua đấu tranh, nữ nhân viên cùng chồng khai nhận hành vi.



Về phần chủ cửa hàng nơi Trung bán do không biết là tài sản trộm cắp nên mua. Sau khi công an đưa vợ chồng Lan - Trung về trụ sở thì chủ cửa hàng cũng đã giao nộp laptop.





