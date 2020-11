Khởi tố kẻ dùng dao chém thủng thuyền đoàn cứu hộ

Không mượn được thuyền của lực lượng cứu hộ đang đi sơ tán người dân, Lâm vác dao chém thủng thuyền.



Trung úy công an bị nghi can trộm mai tết chém thủng bụng

Bùi Đức Lâm dùng dao chém thủng thuyền đoàn cứu hộ. Ảnh: Công an cung cấp.



Chiều 30/10, đoàn cán bộ thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh, chèo thuyền hơi vào đưa bà Nguyễn Thị Hợp (76 tuổi) bị liệt đến nơi sơ tán thì gặp Lâm cùng một số người khác đang lội nước.



Lúc này, Lâm lại gần và ngỏ ý mượn thuyền để đi lại.



Không được sự đồng ý, Lâm ấm ức rồi vào nhà bà Hợp lấy dao ra chém nhiều nhát khiến chiếc thuyền bị thủng.



Người đàn ông 43 tuổi sau đó bị Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ.



"Lâm khai do bực tức vì không mượn được thuyền của đoàn cứu hộ nên mới dùng dao chém thủng thuyền. Người này nói không có mâu thuẫn gì trước đó với thành viên trong đoàn cứu hộ", lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên thông tin với Zing.



https://danviet.vn/khoi-to-ke-dung-dao-chem-thung-thuyen-doan-cuu-ho-20201101092052296.htm

Theo Zing/Dân Việt