Khởi tố 11 đối tượng trong vụ đánh bạc ở Krông Pa

(GLO)- Sáng 26-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tạm giam 11 đối tượng trong vụ đánh bạc ở thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Huỳnh Minh Trí (SN 1984, trú tại quận Kiến An, TP. Hải Phòng), Trần Văn Bình (SN 1976), Nguyễn Văn Thắng (SN 1989), Nguyễn Văn Trung (SN 1976, cùng trú tại xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa), Đỗ Văn Sơn (SN 1992), Huỳnh Thương (SN 1978), Nguyễn Văn Oor San (SN 1993), Phan Thanh Sang (SN 1983, cùng trú tại xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa), Trần Quang Phúc (SN 1987, trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa), Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1986, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) và Đỗ Minh Đức (SN 1993, trú tại xã An Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

11 đối tượng đã bị tạm giam. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 22-11, Phòng Cánh sát Hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an huyện Krông Pa bắt quả tang 11 đối tượng trên đang tham gia đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 450 triệu đồng, 14 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 19 xe máy và nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định Bình là đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc này.

VĂN NGỌC