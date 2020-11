Hành trình gần 48 giờ làm rõ đối tượng giết người ở Đak Đoa

(GLO)- Sau gần 2 ngày tích cực vào cuộc, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an huyện Đak Đoa đã điều tra làm rõ hung thủ gây ra vụ giết chủ quán tạp hóa tại làng Dur (xã Glar, huyện Đak Đoa).

Nhát dao chí mạng

Khoảng 20 giờ 25 phút ngày 21-11, ông Trương Bá Sơn (SN 1971, chủ quán tạp hóa tại làng Dur, xã Glar) đang ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách thì bị một đối tượng lẻn vào nhà dùng dao đâm trúng ngực rồi bỏ chạy. Nạn nhân đuổi theo đối tượng ra đến cổng thì gục ngã, tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc. Ở lề đường bê tông cách nhà nạn nhân khoảng 30 m, lực lượng chức năng thu giữ 1 dao bầu (dạng dao phóng heo) dài 29 cm nghi là hung khí gây án. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Sơn bị 1 vết đâm thấu ngực, đứt cung trước xương sườn số 3 trái, rách phổi, chết do mất máu cấp.

Trích xuất camera ở nhà nạn nhân, lực lượng Công an phát hiện một đối tượng nghi vấn, tuy nhiên hình ảnh mờ, rất khó nhận dạng; chỉ xác định đối tượng dáng cao, gầy, mặc quần Jeans, áo khoác, đội mũ trùm đầu. Các điều tra viên cũng gặp không ít khó khăn khi xác định mối quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân vì ông Sơn làm nghề buôn bán, có tiếp xúc, quen biết nhiều người trong làng.

Cách nhà ông Sơn chừng 500 m cũng có một quán hàng do Lưu Tấn Thành (SN 1964) mở bán 2 năm nay. Hơn 1 ngày qua, quán này đóng cửa, người dân xung quanh không biết chủ quán đi đâu.

Qua xác minh, các điều tra viên biết được người này hiện đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Người này khai vào thời điểm ông Sơn bị sát hại, ông ta uống rượu và ngủ ở nhà nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, khi vào vườn cà phê để lấy củi thì bị choáng, ngất xỉu nên được người nhà (ở xã A Dơk, huyện Đak Đoa) đưa đến bệnh viện điều trị.

Đối tượng Lưu Tấn Thành và con dao dùng để gây án. Ảnh: Thúy Trinh

Chiếc quần Jeans tố cáo kẻ thủ ác

Dù lời khai nghe có vẻ hợp lý, tuy nhiên do Thành ở một mình nên cơ quan điều tra khó xác định được việc sử dụng thời gian. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất minh trong lời khai của người đàn ông này, cơ quan Công an tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ. Không bỏ qua bất cứ chi tiết nào, lực lượng Công an phát hiện trong hình ảnh trích xuất từ camera, tay trái nghi phạm đang cầm vật gì đó ở phía sau, nhiều khả năng là người thuận tay trái.

Qua tiếp xúc, điều tra viên quan sát thấy Thành cũng thuận tay trái. Kiểm tra số đồ đạc của ông này khi đến bệnh viện, phát hiện chiếc quần jeans có một lỗ thủng ở túi quần sau bên trái, Cơ quan Điều tra nhận định có thể do vết cắt của đầu nhọn dao bầu. Ngoài ra, dáng người Thành giống với hình ảnh do camera ghi lại.

Mặc dù ngoan cố, nhưng trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, lời khai của Thành ngày càng bộc lộ nhiều mâu thuẫn. Biết không thể chối tội, vào 20 giờ ngày 23-11, Thành đã cúi đầu khai nhận chính là hung thủ giết hại ông Sơn.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, vì mâu thuẫn trong làm ăn, buôn bán, vào 19 giờ 30 phút ngày 21-11, sau khi uống rượu ở nhà, Thành nảy sinh ý định tìm ông Sơn để trả thù. Đối tượng lấy 1 dao bầu, trùm mũ che kín đầu, đeo khẩu trang đi bộ đến nhà ông Sơn. Sau khi đi lòng vòng quanh nhà để chờ cơ hội, đến 20 giờ 25 phút cùng ngày, thấy ông Sơn đang xem ti vi ở phòng khách, lưng quay ra cửa chính, Thành lẻn đến đâm một nhát chí mạng vào ngực nạn nhân rồi tẩu thoát.

THÚY TRINH