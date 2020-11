Hai tên cướp đâm gục tài xế xe ôm công nghệ lĩnh án

Giàng Seo Diu và Lưu Ngọc Vỹ lừa tài xế xe ôm công nghệ chở đến khu vực sông Đuống (Hà Nội) trong đêm rồi đâm nạn nhân nhiều nhát, cướp xe máy bán lấy tiền ăn tiêu.



Kinh hãi lời khai của kẻ định đoạt mạng tài xế Grab ở Hà Nội

Hai tên cướp Vỹ và Diu (từ trái qua) tham gia đâm gục tài xế xe ôm công nghệ, cướp tài sản. Ảnh: V.Dũng.



Sáng 30.11, kết thúc phiên sơ thẩm sau 3 tiếng xét xử, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Giàng Seo Diu (18 tuổi, Mường Khương, Lào Cai) tổng cộng 26 năm tù hai tội "Giết người", "Cướp tài sản"; Đồng phạm Lưu Ngọc Vỹ (17 tuổi, Thái Thuỵ, Thái Bình) 14 năm tù tổng cộng hai tội danh này.



Liên quan đến vụ án, toà cũng tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi, ở Hiệp Hoà, Bắc Giang) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội "Không tố giác tội phạm".



Hai bị cáo (áo xanh, đứng) tại phiên toà xét xử hôm nay do cáo buộc đâm tài xế xe ôm công nghệ để cướp. Ảnh: V.Dũng.



Theo cáo buộc, xuất phát từ việc Diu và Vỹ không nghề nghiệp, ham chơi điện tử, lười lao động, không có tiền nên cả 2 nảy sinh ý định và bàn bạc đi cướp tài sản của lái xe ôm.



Ngày 19.7, Diu chuẩn bị sẵn 1 con dao (loại dao gấp) dài khoảng 20 cm rồi cùng Vỹ đến khu vực đường Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội đón xe ôm. Lúc này thấy người lái xe ôm mặc áo Grab nên chúng vẫy lại.



Cả hai yêu cầu anh này chở đến khu vực sông Đuống thuộc xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội là địa điểm vắng người qua lại.



Lợi dụng lúc anh Q. sơ hở, Vỹ rút chìa khóa tắt xe máy rồi dùng 2 tay vật ngã tài xế xuống đường, khống chế. Diu tay phải cầm dao trực tiếp đâm 5 nhát vào vùng ngực phải, lưng phải và cẳng tay trái anh Q. để cướp tài sản.



Hậu quả làm anh Q. bị thương tích 52%. "Việc anh Q. không tử vong nằm ngoài ý thức chủ quan của Diu và Vỹ", theo toà sơ thẩm.



Chiếc xe máy của nạn nhân, chúng bán được 4,5 triệu đồng chia nhau.



Ngày 23.7, sau khi gây án, Vỹ vào quán game và thấy có bài báo viết về vụ án. Lúc này có Sơn đang ngồi chơi cùng, Vỹ đã kể lại toàn bộ diễn biến cho bạn biết và tìm cách bỏ trốn.



Theo toà, Sơn biết rõ Vỹ và Diu là thủ phạm gây ra vụ án trên nhưng thanh niên này không trình báo cho Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, gây khó khăn trong quá trình điều tra vụ án.



Tại toà, Diu thừa nhận hành vi và khai, trước khi gây án, bị cáo ăn ngủ tại một quán game ở Mỹ Đình. Do hết tiền nên bị cáo mới nảy sinh ý định đi cướp. Do từng làm thuê ở bên khu vực sông Đuống nên bị cáo mới thuê xe ôm đưa sang bên đó.



Liên quan đến việc bồi thường, phía bị hại yêu cầu 200 triệu đồng. Mẹ của Diu nghẹn ngào nói không có tiền.



Người mẹ cho hay, bố của Diu mất sớm nên không được đi học đến nơi đến chốn. Ở nhà Diu thỉnh thoảng có trốn đi chơi và tìm thấy ở quán game.



Chủ tọa hỏi về trách nhiệm của người làm cha mẹ, khi không quan tâm đến con, người mẹ nghẹn ngào con còn trẻ người non dạ, mong giảm nhẹ và thừa nhận có 1 phần trách nhiệm.



Theo VIỆT DŨNG (LĐO)