Hải Phòng: Đóng giả tình nhân, trộm cắp hàng loạt xe máy

Với thủ đoạn đóng giả đôi nhân tình, hai đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.Hải Phòng.



Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) bắt giữ các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy. Ảnh Công an TP.Hải Phòng





Chiều 8.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền vừa phá thành công Chuyên án đấu tranh chống loại tội phạm trộm cắp, tiêu thụ tài sản, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.



5 đối tượng bị bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp xe máy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong đó, 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, 3 đối tượng tiêu thụ tài sản. Các đối tượng gồm: Lương Đình Hiệp (sinh năm 1983, thường trú Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng); Trương Thị Cẩm Hải (sinh năm 1979, HKTT phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng); Trần Tuấn Anh (sinh năm 2000, HKTT tại Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang); Chu Đức Hoàng (sinh năm 1989, HKTT Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) và Kiều Thị Chung (sinh năm 1991, 64/179 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng).



Với thủ đoạn đóng giả đôi nhân tình, cặp đôi Lương Đình Hiệp và Trương Thị Cẩm Hải thường đèo nhau trên xe máy điện lượn lờ, rình rập sơ hở của người dân trong quản lý phương tiện là ra tay trộm đạo.



Quá trình kiểm tra, khám xét nhà ở của đối tượng Hiệp và Hải, lực lượng công an đã thu giữ được bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng một số tang vật liên quan đến các trộm cắp...



Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trên địa bàn quận Ngô Quyền và các địa bàn giáp ranh. Số tiền kiếm được, bọn chúng tiêu dùng cá nhân và sử dụng ma túy. Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ một số đối tượng tham gia tiêu thụ xe cho hai đối tượng nói trên.



Công an quận Ngô Quyền đang tích cực điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Công an quận cũng thông báo ai là bị hại liên quan đến thủ đoạn tương tự, liên hệ với điều tra viên Trịnh Mạnh Hà - Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Ngô Quyền), số điện thoại: 0936 192937, để cơ quan chức năng củng cố hồ sơ, đấu tranh làm rõ.



Theo Đặng Luân (LĐO)