Hà Nội: Nữ tiếp viên quán karaoke bị chủ nợ cắt tóc

Vay 30 triệu đồng của Nguyễn Thu H. (20 tuổi) chưa trả được nên Q. bị chủ nợ ép đến phòng trọ rồi cắt tóc.





Ngày 15.11, liên quan đến việc Q. tố cáo bị nhóm chủ nợ ép đưa đến một phòng trọ ở huyện ngoại thành, bắt trả tiền, rồi cắt tóc, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã tạm giữ hai người gồm Nguyễn Thu H., Nguyễn Huy Hoàn (37 tuổi, ở quận Hoàng Mai).



Theo cảnh sát, vụ án có dấu hiệu hình sự của tội bắt giữ người trái pháp luật.



Kết quả điều tra ban đầu xác định, Q. (19 tuổi, quê Hoà Bình) được H. (cùng là tiếp viên cho một số quán karaoke ở huyện Thường Tín) cho vay 30 triệu đồng từ tháng 10, hẹn trong vòng 2 tháng phải trả.



Do cần tiền, H. đã đòi trước hẹn song Q. không có khả năng trả và còn có ý lẩn tránh chủ nợ. Bực tức, H. có kể chuyện lại cho Hoàn (có 2 tiền án về tội Cướp tài sản) biết. Điều bất ngờ, Hoàn cũng đang được chị Q. hỏi vay tiền.



Chiều 13.11, chị Q. liên lạc với Hoàn để vay tiền. Đã bàn bạc từ trước với H., kẻ có 2 tiền án nhắn chị Q. về khu vực Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng. Từ đây, Hoàn đưa thẳng chị Q. về phòng trọ của H. tại thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà.



Khống chế, đe dọa, rồi cắt tóc “con nợ” mà không có kết quả, các đối tượng buộc phải thả chị Q. về.



Sau đó, chị Q. đã tới công an trình báo.



