Gia Lai: Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp xe máy

(GLO)- Thời điểm cuối năm thường gia tăng các loại tội phạm trộm cắp tài sản, đặc biệt là trộm cắp xe máy. Vì vậy, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tăng cường nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn tài sản cho người dân.

Đầu tháng 11 vừa qua, Công an huyện Phú Thiện phối hợp cùng Công an huyện Ia Pa bắt giữ 2 đối tượng chuyên trộm xe máy để đưa vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ gồm: Lê Quang Trường (SN 1994, trú tại xã Ia Ma Rơn, huyện Ia Pa) và Nguyễn Quang Hưng (SN 1991, trú tại xã Ia Peng, huyện Phú Thiện).

Trường và Hưng vốn là “bạn tù” với các tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”. Sau khi mãn hạn tù, các đối tượng có khoảng thời gian tìm việc làm tại TP. Hồ Chí Minh. Và đây cũng là thời điểm cả 2 “ngựa quen đường cũ”, móc nối với đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp. Vì nghiện game nhưng không có công việc ổn định nên cả 2 đã rủ nhau về Gia Lai để trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng thường xuyên đi thăm dò địa bàn nhằm “tăm tia” khoanh vùng các trường hợp người dân sở hữu xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter và Honda Winer trên địa bàn huyện Phú Thiện, Ia Pa và các vùng lân cận. Sau đó, bọn chúng chờ đêm tối hoặc những lúc vắng vẻ không có người trông coi để thực hiện hành vi phạm tội. Đơn cử, vào khoảng 22 giờ ngày 15-9, Trường và Hưng phát hiện anh Ksor Đơn (SN 1980, trú tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) dựng xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS 81L1-036.26 dưới gầm nhà sàn nhưng không khóa cổng. Chờ đến lúc gia đình anh Đơn ngủ say, các đối tượng lẻn vào dắt trộm xe.

Hai đối tượng Hưng (trái) và Trường đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc

Thiếu tá Lê Nguyễn Duy Tuân-Đội trưởng Đội Điều tra (Công an huyện Phú Thiện) cho hay: “Bước đầu đã xác định 2 đối tượng này gây ra 2 vụ trộm xe máy ở huyện Phú Thiện và huyện Ia Pa. Trong các vụ trộm, chúng lợi dụng lúc người dân để xe dưới gầm nhà sàn, không khóa cổng, trời mưa, đi đám cưới… để trộm cắp”.

Trên địa bàn TP. Pleiku thời gian vừa qua cũng xảy ra không ít vụ trộm cắp xe máy. Anh B.T.T. (SN 1998, trú tại huyện Krông Pa) chia sẻ: “Cuối tháng 10 vừa qua, tôi cùng người bạn đến tham quan Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Khi tới khu vực hàng rào của quảng trường, tôi thấy nhiều người để xe máy tại đây nên đã dựng 2 chiếc xe máy tại đó rồi vào bên trong. Khoảng 20 phút sau, chúng tôi quay lại thì 2 chiếc xe đã không cánh mà bay nên trình báo cơ quan Công an”.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với loại tội phạm này. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã bắt giữ, bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Việt (SN 1993, trú tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai) cho Công an TP. Pleiku điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Việt là đối tượng đã móc nối với các đối tượng ở nhiều địa phương để tạo nên đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy có tổ chức. Qua đấu tranh, Việt khai nhận đã thực hiện 14 vụ trộm cắp xe máy trong khoảng thời gian từ tháng 6-2019 đến tháng 8-2020 tại các tỉnh: Đak Lak, Kon Tum, Gia Lai…

Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) cảnh báo: “Cuối năm là thời điểm ưa thích của các loại tội phạm trộm cắp nói chung và trộm cắp xe máy nói riêng. Thời gian gần đây, các đối tượng trộm cắp xe máy thường hướng đến các loại xe có giá trị lớn như: SH, Air Blade, Exciter… Do đó, người dân cần chú ý quản lý tài sản, không để xe máy ở nơi không có người trông coi, trước khi rời xe phải rút chìa khóa, dựng xe nơi dễ quan sát và có nhiều biện pháp bảo vệ tài sản khác nhau, khi xảy ra mất trộm cần sớm trình báo lực lượng Công an để phối hợp điều tra”.

