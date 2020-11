Gia Lai: Nhóm đối tượng cá độ bóng đá lãnh án

(GLO)- Ngày 2-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 7 bị cáo về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".





Theo đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Lợi (SN 1984, trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku) 8 năm tù; bị cáo Phan Trương Thế Hòa (SN 1991, trú tại phường An Tân, thị xã An Khê) 5 năm 6 tháng tù; các bị cáo Hoàng Công Chí (SN 1968, trú tại xã Tân Sơn, TP. Pleiku), Dương Công Tuyền (SN 1984, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku), Lê Tùng Long (SN 1991, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku), Lê Văn Hoàng (SN 1991, trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku), Đặng Ngọc Hưng (SN 1976, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) mức án từ 36-39 tháng tù về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

7 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là nhóm đối tượng có hành vi cá độ bóng đá qua mạng internet trong khoảng thời gian từ tháng 9-2019 đến tháng 12-2019. Tổng số tiền đánh bạc qua các tài khoản đã được làm rõ là hơn 4,4 tỷ đồng. Nhóm đối tượng này bị Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cuối năm 2019.

VĂN NGỌC