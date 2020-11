Gia Lai: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 5 "sổ đỏ" trị giá hơn 1 tỷ đồng

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Thị Kim Phú (SN 1975, trú tại làng Jút 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng này.

Đối tượng Trần Thị Kim Phú (thứ 2 từ phải qua) bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Văn Ngọc

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2015 đến 2016, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Ia Grai trong việc thế chấp tài sản là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay tiền, Phú đã dùng thủ đoạn gian dối sang tên cho người thân, người quen của mình. Sau đó, Phú và các cá nhân liên quan sử dụng số “sổ đỏ” này thế chấp ngân hàng để vay tiền, đến nay không còn khả năng trả nợ. Hiện tại, Cơ quan Điều tra xác định có 2 hộ dân bị Phú lừa để chiếm đoạt 5 “sổ đỏ” với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) thông báo cho những ai là bị hại của Phú với thủ đoạn tương tự liên hệ cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để phối hợp trong công tác điều tra.

VĂN NGỌC