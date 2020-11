Gắn bảng 'Cứu trợ miền Trung' lên ôtô thuê để đi... trộm

Lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người dân vùng bão lũ, Luận đã thuê xe rồi thay biển số, gắn băng rôn "Cứu trợ miền Trung" để thực hiện hành vi trộm cắp.



Chiếc xe mà Luận dùng để thực hiện hành vi trộm tiền của bà An - Ảnh cắt từ camera



Ngày 14-11, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết đã làm rõ nhóm người đi trên ôtô "Cứu trợ miền Trung", rạch túi trộm tiền của cụ bà Cao Thị An (83 tuổi, trú xã Đại Nghĩa).



Thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 4-11, bà An đang đi bộ về nhà thì một chiếc ôtô hiệu Innova biển số Hà Nội phía trước có gắn bảng "Cứu trợ miền Trung" mời bà lên xe để hỏi đường và hứa chở bà đi nhận tiền hỗ trợ.



Đi được một đoạn, những người trên xe đã giở trò rạch túi của bà An lấy mất 6,5 triệu đồng cùng 1 chỉ vàng. Sau khi thực hiện xong hành vi, nhóm này tặng cho bà một thùng mì tôm, bảo bà xuống xe rồi bỏ đi.



Một lúc sau, bà An mới phát hiện túi đựng "gia tài" của mình đã bị kẻ gian lấy mất.





Túi tiền của bà An bị nhóm của Luận rách lấy đi hết tiền và vàng - Ảnh: M.T



Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đại Lộc tổ chức điều tra và xác định kẻ gây ra vụ trộm nói trên là Võ Quang Luận (39 tuổi, trú xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Thạnh, Lâm Đồng).



Ngày 11-11, Luận cùng chiếc ôtô bị cảnh sát hình sự tạm giữ để điều tra. Luận khai nhận ngày 25-10, có thuê ôtô hiệu Innova mang biển số Lâm Đồng (49A) với giá 600.000 đồng/ngày tại một dịch vụ ở TP Đà Lạt.



Đến ngày 2-11, Luận chạy xe ra Đà Nẵng gặp bạn bàn chuyện làm ăn. Hai hôm sau, Luận gặp hai người phụ nữ tên Vân và Gái (không rõ lai lịch) rồi rủ nhau đi tìm người dân sơ hở để trộm.



Trước khi đi, Vân đưa cho Luận một biển số 30A gắn vào xe để thay biển số 49A và di chuyển về huyện Đại Lộc, sau đó cả nhóm ra tay trộm tiền của cụ An.

Theo ĐỨC TÀI (TTO)