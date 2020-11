Điều chưa được làm sáng tỏ trong vụ ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật

Trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, người giúp ông Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước vốn không phải là người quen biết, người này có mục đích gì trong vụ giúp ông Nguyễn Đức Chung, đây là câu hỏi cần được giải đáp.

Ngày 20/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Đến ngày 25/11, Viện KSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung và 3 đồng phạm trong vụ Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Như vậy tính từ khi ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố đến giai đoạn truy tố chỉ gần 3 tháng.

Quá trình điều tra xác định: Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (vụ án "Công ty Nhật Cường"). Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Ông Nguyễn Đức Chung khi còn công tác.

Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường", ông Nguyễn Đức Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành giới thiệu, làm quen với Phạm Quang Dũng - khi đó đang là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu của Bộ Công an - được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Ngày 16/6/2019, bị can Nguyễn Đức Chung đã đặt vấn đề và sau đó, được Phạm Quang Dũng đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra vụ án Công ty Nhật Cường.

Như vậy, trong vụ án này, động cơ mục đích của ông Nguyễn Đức Chung trong việc chiếm đoạt tài liệu liên quan đến quá trình điều tra vụ án Công ty Nhật Cường (tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước) là để nắm tính hình, kết quả điều tra vụ án để tìm cách đối phó. Ông Chung được xác định là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.

Phát hiện vụ ông Nguyễn Đức Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật từ điều đặc biệt

Đối với bị can Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ Công an là người có vai trò tích cực trong việc giúp ông Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Điều đáng nói, bị can Dũng vốn không thân quen ông Chung, phải thông qua người giới thiệu ông Chung mới biết Phạm Quang Dũng.

Vậy câu hỏi nhiều người đặ ra là vì lợi ích kinh tế hay lợi ích gì khác mà Phạm Quang Dũng thực hiện hành vi lấy cắp tài liệu mật (5 lần với 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ở cấp độ "mật") chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung? Có lẽ, làm cán bộ điều tra nhiều năm trong ngành công an, Phạm Quang Dũng thừa hiểu việc lấy cắp tài liệu trong vụ án đang được điều tra là hành vi vi phạm pháp luật, rất nguy hiểm cho bản thân, khi sự việc bị phát giác sự nghiệp sẽ mất, bản thân sẽ vướng vào lao lý.

Về động cơ, mục đích của Phạm Quang Dũng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, quá trình điều tra chưa làm rõ và đây là câu hỏi cần được giải đáp.

Một chi tiết rất đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh phát hiện, nhân dịp Tết nguyên đán 2020, tại khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội (đối diện Đại học Bách Khoa), thông qua bị can Nguyễn Hoàng Trung (nguyên là lái xe của ông Nguyễn Đức Chung), Phạm Quang Dũng đã nhận của ông Nguyễn Đức Chung một phong bì, bên trong có 10.000USD (tương đương khoảng 230 triệu đồng). Bị can Phạm Quang Dũng đã thông qua gia đình nộp lại cho Cơ quan điều tra toàn bộ số tiền này.

Kết quả điều tra cho đến nay chưa có điều kiện để làm rõ bản chất của việc bị can Phạm Quang Dũng được bị can Nguyễn Đức Chung cho 10.000USD, nên hành vi này đã được Cơ quan điều tra tách ra để xem xét, xử lý sau.

Ngoài ra, một tình tiết đáng chú ý khác là trong vụ án này, khi vụ việc sai phạm chưa bị phát hiện, Phạm Quang Dũng đã ra tự thú, báo cáo sai phạm của bản thân với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vào ngày 10/7/2020. Từ đây, Cơ quan An ninh điều tra có cơ sở để tiến hành khám xét khẩn cấp, sau đó khởi tố vụ án, khởi tố bị can với những người có hành vi vi phạm.