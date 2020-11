Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố vợ chồng Đường Nhuệ cùng đồng bọn vụ ăn chặn tiền hỏa táng.



Vợ chồng Đường Nhuệ bị đề nghị truy tố vụ ăn chặn tiền hỏa táng. Ảnh MD



Sáng 3.11, theo nguồn tin của PV Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện KSND tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và 4 bị can khác về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.



Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, cùng trú tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, trú tại tổ 56, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình); Nguyễn Khắc Nin (sinh năm 1979, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, Thái Bình); Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại tổ 36, phường Quang Trung, TP. Thái Bình); Quách Việt Cường (sinh năm 1974, trú tại tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình).



Trước đó, như Lao Động đưa tin, từ ngày 22.4-30.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản đối với Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", sinh năm 1971), Nguyễn Thị Dương (Sinh năm 1980, cùng phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình).



Theo đó, từ đầu tháng 12.2017, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa, gây rối, khống chế, Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn đã buộc Công ty Thành Phát - là công ty làm dịch vụ hỏa táng cho Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Nam Định) - phải ngừng hoạt động tại Thái Bình.



Tiếp đó, Đường "Nhuệ" cùng Ninh Đức Lợi (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) đã tìm cách thâu tóm địa bàn bằng cách tự nguyện tuyên bố là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ (đã được các công ty dịch vụ tang lễ thành lập từ trước, nhưng không xin phép chính quyền công nhận).



Đường "Nhuệ" đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ và tự ý đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng. Tiền này được gọi là hội phí và quỹ từ thiện. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền đó do Đường thu và toàn quyền quyết định.



Đến ngày 31.8.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố thêm 2 bị can vụ án gồm: Phạm Văn Úy (tên thường gọi Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại số nhà 509 - CT1- Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, hiện bị can đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người) và Nguyễn Khắc Nin (sinh năm 1979, trú tại thôn Cao Bạt Trung, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).



Cuối tháng 9.2020, Công an tỉnh Thái Bình bắt thêm đối tượng Quách Việt Cường (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty Cổ phần BBI Thái Bình, trụ sở tại 459, đường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến vụ án này.

