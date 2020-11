Đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ ngân hàng bán thông tin cho tội phạm

Ba cựu nhân viên ngân hàng câu kết bán thông tin khách hàng để nhóm tội phạm làm giả các giấy tờ, rút trộm hàng tỉ đồng, chiếm đoạt.



Các bị can trong nhóm trộm thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền gửi. Ảnh: M.L.





Ngày 17.11, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Lê Thanh Tú (34 tuổi, ở TP.HCM) và 11 bị can liên quan vụ chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng của khách hàng.



Ngoài Tú, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố Nguyễn Thái Thịnh, Đoàn Lê Trí Viễn, Lê Thái Nhân và 8 bị can khác về các tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo kết luận, tháng 10.2019, Tú biết một số ngân hàng thương mại có sơ hở trong quản lý hồ sơ khách hàng, cấp user cá nhân cho nhân viên để truy cập mạng nội bộ. Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng.



Sau đó, Tú quen với Thịnh (cựu cán bộ Ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM) và 2 đồng nghiệp của Thịnh là Đoàn Lê Trí Viễn và Lê Thái Nhân để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tiền của khách hàng.



Sau khi bàn bạc, Tú đề nghị nhóm Thịnh truy cập mạng nội bộ, thu thập thông tin các khách hàng của ngân hàng để bán lại cho mình.



Cơ quan điều tra cáo buộc, Tú đã mua hồ sơ của 54 doanh nghiệp với giá gần 750 triệu đồng. Nhiều thông tin có giá trị như mã số thuế, số tài khoản, mẫu con dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp đã bị Tú lợi dụng để lừa đảo.



Có được thông tin doanh nghiệp, Tú thuê người làm giả giấy tờ, con dấu của công ty rồi cho đàn em đến ngân hàng giao dịch, rút tiền nhằm chiếm đoạt.



Vụ án bị triệt phá khi bà N.T.K (Giám đốc một công ty thép, ở Phú Thọ) tới trụ sở công an trình báo việc tài khoản của công ty bị thâm hụt hơn 3 tỉ đồng dù không có giao dịch nào.



Công an làm rõ, số tiền của công ty bà K. tại Vietinbank Chi nhánh Đền Hùng bị nhóm tội phạm chiếm đoạt bằng thủ đoạn dùng giấy tờ giả.



Lần theo dấu vết tội phạm, cảnh sát đã xác định được các bị can Tú, Thịnh... liên quan. Tú là người làm giả giấy tờ cá nhân của bà K., đặt mua con dấu giả, lập khống các ủy nhiệm chi mang tên công ty thép rồi đến ngân hàng rút hơn 3 tỉ đồng.



