Chiêu lừa chiếm đoạt 191 tỉ đồng của giám đốc Công ty Nam Thị

Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Bảo Trinh (SN 1973, Giám đốc Công ty Bất động sản Nam Thị), Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, chồng Trinh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Theo kết luận, năm 2010, Công ty Nam Thị ký hợp đồng vay 95 tỉ đồng của Công ty Tài chính Cao su với tài sản thế chấp là khu đất số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM). Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn...Tuy nhiên, xác minh tại Sở Xây dựng TP HCM, Công ty Nam Thị đã được phê duyệt dự án cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita với quy mô 14 tầng và 60 căn hộ tại khu đất trên. Đến nay, khu chung cư La Bonita chưa được nghiệm thu và bị xử phạt hành chính nhiều lần với nhiều hành vi khác nhau. Tuy nhiên, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo cấp dưới bán 30 căn hộ cho 72 người, chiếm đoạt gần 191 tỉ đồng.





Nhiều người dính bẫy lừa khi mua căn hộ ở chung cư La Bonita



Công an TP HCM kết luận Vũ Bảo Trinh đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn là ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án chung cư La Bonita cho nhiều người. Đồng thời, sử dụng hành vi gian dối thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ khác nhau. Ngoài ra, để đối phó khi bị tranh chấp, khiếu nại, Trinh đã sử dụng chiêu bài để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng.



Khi khách hàng chuyển tiền mua căn hộ, các đối tượng đã làm hồ sơ hợp thức hóa bằng các chứng từ vay vốn và trả nợ giữa Công ty Nam Thị, Công ty Kiến Quân và Tô Văn Chí Tâm. Thực tế việc luân chuyển tiền hoàn toàn không thông qua quỹ tiền mặt của công ty mà được rút ra đưa cho Trinh để chiếm đoạt. Đến tháng 10-2018, do số nợ quá lớn, Vũ Bảo Trinh đã bán toàn bộ Công ty Nam Thị (dự án La Bonita) cho Công ty Bất động sản Angel Homes. Sau khi tiếp quản, Công ty Công ty Bất động sản Angel Homes trực tiếp làm việc với cư dân tòa nhà để giải quyết tiền nợ, tranh chấp giữa những người mua căn hộ. Tuy nhiên, công ty này chỉ hứa hẹn mà không thanh toán cho người đầu tư vì cho rằng mua lại Công ty Nam Thị từ Vũ Bảo Trinh.



Kết luận nêu rõ số tiền Trinh lừa đảo, chiếm đoạt được từ việc mua bán căn hộ là 191 tỉ đồng. Các bị can Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đã giúp sức tích cực cho Trinh lừa đảo tài sản thông qua việc đứng tên đại diện Công ty Nam Thị trực tiếp ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ cho nhiều người. Trong đó, Thái Anh trực tiếp ký hợp đồng mua bán trùng đối với 10 căn hộ với số tiền 60 tỉ đồng, Chí Tâm thực hiện ký hợp đồng mua bán 2 căn hộ với số tiền 16,6 tỉ đồng.

Theo Bài và ảnh: Phạm Dũng (NLĐO)