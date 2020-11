Bắt thêm 1 thượng úy công an liên quan đến việc công an phường "giải cứu" nhóm mua bán ma túy

Thượng úy Lê Đình Vũ - cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến vụ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú "giải cứu" nhóm mua bán ma túy.

Ngày 10/11, Công an TP.HCM cho hay đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với thượng úy Lê Đình Vũ - cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 BLHS.

Thượng úy Vũ bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến vụ một nhóm cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú "giải cứu" nhóm mua bán ma túy cách đây hơn 1 năm.



Hình mimh hoạ.

Trước đó, ngày 6/11, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam thiếu tá Phạm Thanh Tuấn - Trưởng công an phường Phú Thọ Hòa, trung tá Lê Văn Quý - Phó trưởng công an phường, trung tá Lê Văn Hòa - Phó trưởng công an phường, thượng úy Nguyễn Đăng Chiến, đại úy Nguyễn Đức Hiền, đại úy Võ Quang Kế và thượng úy Phạm Ngọc Vy.

7 cán bộ công an bị bắt tạm giam để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, năm 2019, anh L.N.M bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang khi đang tàng trữ 20 viên thuốc lắc và 5 khay ma túy tổng hợp. M được đưa vào trụ sở công an phường để lấy lời khai.

Thượng úy Nguyễn Đăng Chiến là người lấy lời khai ban đầu của M. Sau đó, M được sử dụng điện thoại gọi cho người nhà đem 100 triệu đồng đến và được cho về.

Tháng 12/2019, L.M.C bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt quả tang do có hành vi tàng trữ 1,2g ma túy đá trong người. Sau khi được lấy lời khai, đại úy Nguyễn Đức Hiền đã gặp C, yêu cầu đưa tiền sẽ giải quyết cho về nhà.

Hiền cho C sử dụng điện thoại gọi người nhà đem 140 triệu và 2 chỉ vàng đến. Hiền hướng dẫn C để tiền và vàng trong nhà vệ sinh. Sáng hôm sau, Hiền cho C về.

Công an xác định, những đối tượng như L.N.M, L.M.C có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, nhưng các cán bộ công an phường đã làm thay đổi bản chất vụ việc sang sử dụng chất kích thích sau khi người nhà mang tiền đến.

Theo A.T (Dân Việt)