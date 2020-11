Bắt tạm giam đối tượng chém bạn nhậu bị thương

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng cố ý gây thương tích.



Đối tượng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Văn Đức.



Trước đó, vào khoảng 20h ngày 27.10, Phạm Tuấn Sơn (32 tuổi, trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) cùng anh Đặng Đình Hoàn (sinh năm 1978, trú cùng tổ dân phố) nhậu cùng với một nhóm bạn tại nhà người quen.



Trong cuộc nhậu xảy ra mâu thuẫn nên hai bên đã có lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau nhưng đã được mọi người can ngăn nên hai bên cùng ra về.



Tuy nhiên do còn ấm ức, Sơn về nhà lấy kiếm, tìm Hoàn để giải quyết mâu thuẫn. Khi tìm được Hoàn, Sơn vung kiếm chém nhiều nhát vào tay, chân Hoàn, khiến nạn nhân bị thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 (Nghệ An).



Kết quả giám định pháp y về thương tích của Trung tâm pháp y tỉnh Hà Tĩnh, anh Hoàn bị tổn hại sức khỏe 25%. Đến ngày 28.10, Phạm Tuấn Sơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đầu thú.

Theo TRẦN TUẤN (LĐO)