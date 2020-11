Bắt nhóm đánh bạc, thu được bộ đàm, con bạc khai của... CSGT giao "hỗ trợ" tuần tra

Ngày 18/11, Công an quận 9, TP.HCM cho hay đã vào cuộc điều tra xác minh làm rõ vụ bắt nhóm đánh bạc, trong đó có đối tượng khai được cảnh sát giao thông (CSGT) giao cho bộ đàm để "hỗ trợ" tuần tra.





Theo điều tra, trưa 16/11, nhóm đối tượng gồm: Tr.Q.N. (ngụ tỉnh Bạc Liêu), H.Q.Đ., N.L.Q. (cùng ngụ quận 9), N.A.H. (ngụ tỉnh Bình Dương) và T.T.K (ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang tụ tập đánh bạc ăn tiền ở quán nước trên quốc lộ 1, thuộc quận 9, nên bị công an bao vây khống chế bắt giữ.



Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 30 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, xe máy. Bên cạnh đó, công an thu giữ thêm 2 bộ đàm và nhiều tai nghe ở trong người của T.Q.N. và H.Q.D.. Sau đó, công an đã lập biên bản đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để làm việc.



Qua làm việc, nhóm này khai tụ tập ở quán nước trên để đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua trên điện thoại để ăn tiền. Mỗi lần đặt từ 20 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng. Đối tượng T.Q.N. được xác định là người cầm đầu.



Về bộ đàm và tai nghe thì T.Q.N. khai là của 1 CSGT (thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM) tên là C. đưa để hỗ trợ tuần tra kiểm soát.



Còn H.Q.Đ. khai bộ đàm là do 1 CSGT Đội CSGT Rạch Chiếc tên là H. đưa để sạc pin và hỗ trợ bắn tốc độ trên đường.



Liên quan vụ việc, phía PC08, Công an TP.HCM cũng đã nắm thông tin vụ việc và đang chờ báo cáo của các đơn vị có liên quan.



Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.





https://danviet.vn/bat-nhom-danh-bac-thu-duoc-bo-dam-con-bac-khai-cua-csgt-giao-ho-tro-tuan-tra-2020111816041679.htm



Theo A.T (Dân Việt)