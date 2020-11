Bắt nghi phạm bắn hai cha con thương vong trên sông ở Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm dùng súng bắn 2 cha con thương vong khi đánh cá trên sông, để điều tra về hành vi giết người.



Nghi phạm Trần Minh Trường bị bắt giữ- Ảnh Anh Cường



Ngày 22.11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt khẩn cấp Trần Minh Trường (32 tuổi, trú tại xã Vượng Lộc, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.



Trường chính là nghi phạm dùng súng tự chế bắn chết ông Nguyễn Văn Hòa (50 tuổi, trú tại thôn Đình Hà, xã Thạch Sơn, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) và bắn bị thương anh Nguyễn Văn Văn (20 tuổi, con trai ông Hòa) khi hai cha con ông Hòa đang đánh bắt cá trên sông.



Ngoài bắt giữ nghi phạm Trường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã triệu tập một số người liên quan đến vụ án hình sự này để phục vụ công tác điều tra.





Công an tỉnh Hà Tĩnh có mặt tại khúc sông, nơi cha con ông Hòa bị bắn - Ảnh Tân Kỳ





Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, tối 18.11, Trường cùng 3 người bạn dùng thuyền đi bắt cá trên sông Cánh Cạn (đoạn thuộc địa phận xã Ích Hậu, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh). Trong quá trình sử dụng xung kích điện để đánh bắt cá, nhóm của Trường bị cha con ông Hòa cũng đang thả lưới trên con sông này phát hiện, dọa báo công an vì đánh bắt trái phép.



Nhóm của Trường còn bị con trai ông Hòa ném đá xua đổi nhưng không trúng vào người. Khi nhóm của Trường điều khiển thuyền bỏ chạy thì bị cha con ông Hòa dùng thuyền truy đuổi. Quá trình rượt đuổi trên sông, thuyền chở nhóm của Trường xảy ra va chạm với thuyền chở cha con ông Hòa khiến Trường bị rơi xuống sông.



Công an thu giữ 3 khẩu súng tự chế tại nhà Trường- Ảnh Anh Cường



Khi lên được thuyền, Trường đã lấy súng tự chế mang theo, bắn liên tục nhiều phát vào thuyền của cha con ông Hòa. Hậu quả, ông Hòa tử vong với vết đạn thấu ngực, còn con trai ông này bị đạn xuyên da đầu nhưng rất may không nguy hiểm đến tính mạng.



Qua khám xét tại nhà riêng của Trường, cơ quan công an còn thu giữ 3 khẩu súng tự chế cùng nhiều đạn bi và 2 bình kích điện sử dụng đánh bắt cá.



Hiện dùng súng bắn chết người nói trên vẫn đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện hồ sơ để khởi tố theo quy định của pháp luật.

