Bắt giữ siêu lừa qua mạng, 'rửa tiền' qua tiệm vàng, tiệm cầm đồ

Ngày 25.11, Công an Q.Thanh Khê TP.Đà Nẵng di lý siêu lừa Đỗ Tân Thanh Nhã (21 tuổi, quê Quảng Trị, tạm trú H.Bàu Bàng, Bình Dương) về Đà Nẵng để mở rộng điều tra.



Nhã bị di lý về Đà Nẵng - ẢNH: NGUYỄN TÚ



Đồng bọn siêu lừa là Trần Quốc Đạt (22 tuổi, ngụ H.Chợ Mới, An Giang) và Hồ Văn Hải (24 tuổi, ngụ TT.Lấp Vò, Đồng Tháp) được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.



Theo điều tra, tháng 8.2020, Nhã giao Đạt tìm Hải và Trương Văn Đức (ngụ Q.12, TP.HCM) mở 2 tài khoản ngân hàng và giao quyền sử dụng internet banking cho Nhã.



Ngày 18.10, Nhã thấy chị Lê Thị H. (44 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đăng bán ô tô Ford Explorer trên mạng nên lập tài khoản Zalo Master Việt, giả vờ mua xe để lừa đảo.



Nhã nói đang ở Ý nên gửi đường link hướng dẫn chị H. điền số CMND, số tài khoản ngân hàng để nhận cọc 100 triệu đồng. "Siêu lừa" cũng nhắn tin giả mạo ngân hàng thông báo chị H. về thủ tục thanh toán. Chị H. tin tưởng nhập số tài khoản và mã OTP vào đường link thì bị Nhã đánh cắp thông tin, chuyển 301 triệu đồng qua tài khoản đứng tên Hải.



Để 'rửa tiền', Nhã dùng internet banking chuyển 96,5 triệu đồng nạp tiền tài khoản game online, Nhã nói Hải ra ngân hàng rút 184,1 triệu đồng rồi nộp vào tài khoản của Đức. Tiếp đó, Nhã dùng internet banking chuyển tiền từ tài khoản của Đức cho chủ tiệm vàng để mua trang sức và nhận từ Thông 100 triệu đồng.



Thủ đoạn "rửa tiền" và xóa dấu vết của siêu lừa là nhờ nhiều người ở nhiều tỉnh thành mở tài khoản, dùng internet banking rút tiền, chuyển tiền cho người trung gian ở tiệm vàng, tiệm cầm đồ và đổi tiền theo tỷ lệ, nhằm tạo đường đi vòng vèo của dòng tiền.



Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê đã lập chuyên án VX290H, cử 2 tổ công tác vào miền Tây và TP.HCM lần theo dấu vết trong 1 tháng. Tuy nhiên Nhã rất tinh vi, liên tục thay đổi nhân thân, chỗ ở. Ngày 23.11, Đội Cảnh sát hình sự công an quận bắt được Nhã ở Q.12 (TP.HCM), thu giữ 4 điện thoai, 1 laptop, 27 viên thuốc lắc, 1 gói ketamine, thu giữ của Hải và Đạt 2 điện thoại.



Hiện Công an Q.Thanh Khê đang củng cố hồ sơ khởi tố 'siêu lừa' Đỗ Tân Thanh Nhã tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

