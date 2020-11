Bắt đối tượng cạy cửa trộm 80 chiếc điện thoại trị giá hơn 250 triệu

Ngày 11.11 Công an TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng trộm 80 chiếc điện thoại di động với tổng trị giá hơn 250 triệu đồng trên địa bàn.



Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: CAĐH



Theo đó, khoảng 6h ngày 11.11 Công an TP. Đồng Hới nhận được tin báo tại cửa hàng điện thoại Long Hải (số 157, Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú) bị kẻ gian cạy phá cửa cuốn cửa hàng lấy trộm 80 cái điện thoại di động các loại như Iphone, Samsung, Oppo và 2 máy tính xách tay, tổng tài sản thiệt hại trị giá khoảng 250 triệu đồng.



Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an thành phố phối hợp Công an phường Đồng Phú tập trung lực lượng, điều tra truy xét, khám nghiệm hiện trường, xác minh các đối tượng nghi vấn.



Chỉ sau 3 giờ truy xét, lực lượng Công an TP.Đồng Hới đã xác định và triệu tập đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đình Trưởng (SN 1986, trú tại xã Việt Hùng, Đồng Anh, Hà Nội) là nhân viên bảo vệ của một khách sạn trên địa bàn thành phố về trụ sở công an để điều tra làm rõ.



Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Đình Trưởng quanh co, ngoan cố chối tội, nhưng trước những tài liệu chứng cứ thu thập được, Trưởng đã khai nhận hành vi phạm tội.



Theo khai nhận ban đầu, khi đến cửa hàng điện thoại Long Hải, phát hiện sơ hở, trong đêm 10.11, đối tượng đã dùng thanh sắt và gậy gỗ cạy cửa cuốn đột nhập vào cửa hàng để lấy cắp số tài sản trên.



Theo hồ sơ thu thập được, Nguyễn Đình Trưởng đã có 1 tiền án về tội giết người, vừa mới chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 1/2020.



Vụ việc hiện đang được xử lý theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-doi-tuong-cay-cua-trom-80-chiec-dien-thoai-tri-gia-hon-250-trieu-853585.ldo



Theo LÊ PHI LONG (LĐO)