Ayun Pa tăng cường quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người từng tham gia hoạt động FURLO, “Tin lành Đê ga” tại cộng đồng. Trong đó, lực lượng Công an là nòng cốt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Vừa qua, chúng tôi có dịp đi cùng lực lượng Công an thị xã Ayun Pa đến thăm gia đình ông Rcom Đhưk (tên gọi khác là Ama Tuy, 51 tuổi, trú tại buôn Rưng Ma Rai, xã Ia Rbol). Nhìn khuôn mặt chất phác với thanh điệu nhỏ nhẹ của ông, ít ai biết rằng Ma Tuy từng đi vào “đường tối”, tham gia hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” làm điều xấu, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây hại cho dân làng. Sau khi bị lực lượng chức năng bắt, xử tù 2 năm tại tỉnh Phú Yên, tháng 11-2006, mãn hạn, Ma Tuy trở về địa phương, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Nhớ lại quãng thời gian đó, Ma Tuy ân hận: “Năm 2001, tôi nghe lời ông Ksor Ni (đối tượng FULRO ở xã Ia Broăi, huyện Ia Pa) tuyên truyền, lôi kéo bà con chống phá chính quyền, chống Đảng, Nhà nước... Hồi đó mình làm giáo viên, có tiền lương ổn định nuôi gia đình nhưng do lập trường không vững nên nghe lời người xấu xúi giục. Nghĩ lại mình thấy rất hối hận, mất công việc, mất đủ thứ. Khi đi tù, vợ ở nhà khổ lắm, nuôi con nhỏ còn phải thăm nuôi mình”.

Với phương châm “Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”, những người từng trực tiếp tham gia hoặc liên quan đến các hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” khi trở về địa phương đều được các cấp chính quyền thị xã Ayun Pa giúp đỡ, ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Liệu-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Sao-chia sẻ: “Thời gian qua, được sự hướng dẫn trực tiếp từ Công an thị xã, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã thành lập 9 tổ tự quản giáo dục, cảm hóa những cá nhân sai phạm. Hiện tại, các đối tượng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, cam kết từ bỏ, sinh hoạt tôn giáo tại Hội thánh Tin lành miền Nam Việt Nam, theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Cán bộ Công an thị xã Ayun Pa thăm gia đình ông Rcom Đhưk tại buôn Rưng Ma Rai, xã Ia Rbol. Ảnh: Lê Ánh

Một trường hợp khác, năm 2001, ông Ksor Tưn (tên gọi khác là Ama Ngơn, 62 tuổi, trú tại buôn Hoang 2, xã Ia Sao), cũng đã lầm đường lạc lối, tham gia hoạt động FULRO, nuôi ảo tưởng về chức danh Chấp sự phó “Tin lành Đê ga”, chống đối chính quyền. Trong thời điểm phức tạp đó, Công an thị xã Ayun Pa đã phối hợp với hệ thống chính trị cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động, với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, từng bước cảm hóa Ma Ngơn. Nhận thức hành vi của mình là sai trái, Ma Ngơn đã trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, là cộng tác viên tích cực cùng với lực lượng Công an tuyên truyền cho bà con hiểu về bản chất phản động của hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga”.

Từ năm 2016 đến nay, Công an thị xã Ayun Pa đã tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các giải pháp cảm hóa, giúp đỡ người từng tham gia FULRO, “Tin lành Đê ga”; tổ chức nhiều đợt tập huấn cho đội ngũ già làng, người có uy tín tại cơ sở và phát động sâu rộng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Thượng tá Nguyễn Văn Ngọc-Phó Trưởng Công an thị xã Ayun Pa-thông tin: “Công an thị xã đã chủ động tham mưu giúp Thị ủy thành lập các tổ công tác địa bàn, đồng thời tranh thủ người uy tín ở các thôn, làng cùng tham gia quản lý, giáo dục những người lầm lỗi tại cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, đa số những người từng tham gia hoạt động FULRO đã có sự chuyển biến về nhận thức, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, giữ bình yên và hạnh phúc cho nhân dân”.

LÊ ÁNH