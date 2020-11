Ayun Pa: Khởi tố đối tượng tông xe vào Cảnh sát Giao thông

(GLO)- Chiều 25-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1984, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Gia Lai: Bắt đối tượng tông vào xe Cảnh sát Giao thông, phát hiện mang theo súng tự chế

Đối tượng Chiến đã bị khởi tố. Ảnh: Văn Ngọc



Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 16-11, Chiến điều khiển xe ô tô BKS 77A-091.97 chở theo Nguyễn Công Minh (SN 1994, trú tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) lưu thông trên quốc lộ 25 theo hướng huyện Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa.

Khi đến thị trấn Phú Thiện, Chiến gặp tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an huyện Phú Thiện tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng Công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Chiến không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng thị xã Ayun Pa. Khi lực lượng Công an đuổi theo đến thị xã Ayun Pa thì Chiến điều khiển xe của mình tông vào xe của Cảnh sát Giao thông làm nhiệm vụ.

Sau đó, đối tượng đã bị Công an thị xã Ayun Pa khống chế. Kiểm tra trên xe ô tô của Chiến, Công an thị xã phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 4 viên đạn, 1 con dao cùng gậy bóng chày bằng kim loại.



Tại cơ quan Công an, Chiến khai nhận khi thấy Cảnh sát Giao thông ra hiệu lệnh, đối tượng sợ bị kiểm tra, xử lý nên đã bỏ chạy. Sau đó, vì muốn thoát thân nên đã tông vào xe của Cảnh sát Giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định Chiến âm tính với ma túy và cũng không có nồng độ cồn.

