Y án 8 năm tù với cựu Trưởng Phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT Hòa Bình

Ngày 22-10, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm vụ án nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình để xét theo đơn kháng cáo của 3 bị cáo.



Bị cáo Vinh (ngồi giữa) trong phiên phúc thẩm sáng nay



Phiên tòa phúc thẩm được mở tại tỉnh Hòa Bình.



Các bị cáo kháng cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Quang Vinh, cựu Trưởng Phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT Hoà Bình; Đỗ Mạnh Tuấn, cựu Hiệu phó trường Dân tộc nội trú huyện Lạc Thủy; Khương Ngọc Chất, cựu Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an tỉnh Hòa Bình).



Sau thời gian xét xử buổi sáng, đến đầu giờ chiều, hội đồng xét xử đã ra phán quyết phúc thẩm đối với các bị cáo.



Bản án phúc thẩm nhận định, bị cáo Nguyễn Quang Vinh là chủ mưu vụ án, không thành khẩn khai báo, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, bị cáo chỉ thừa nhận thiếu trách nhiệm mà không kêu oan, bị cáo chỉ kháng cáo đề nghị đổi tội danh và giảm nhẹ hình phạt.



Tại phiên phúc thẩm, bị cáo Vinh không thừa nhận đã bàn bạc kế hoạch sửa điểm và đưa chìa khóa phòng chứa bài thi cho Mạnh Tuấn.



Bị cáo khai không bàn bạc với bị cáo Chất về việc tạo kẽ hở cho các cán bộ giáo dục sửa điểm thi. Trước kỳ thi, bị cáo vài lần gặp Chất song chỉ để bàn các công việc liên quan kỳ thi như công tác bảo vệ an ninh. Cựu thượng tá Chất có một lần gọi điện đặt vấn đề nhờ nâng điểm cho một số thí sinh nhưng ông từ chối.



Bị cáo Vinh cho hay, suốt 30 năm làm nhà giáo, chưa bao giờ làm mất công bằng cho học sinh nào. Bị cáo "rất đau lòng" khi xảy ra vụ gian lận điểm thi làm mất đi cơ hội của các học sinh có thực lực nên thấy mình cũng có một phần trách nhiệm.



Nhưng bị cáo Vinh thừa nhận, đã thực hiện sai một số quy chế thi và quản lý lỏng lẻo để cấp dưới sai phạm.



Tuy nhiên căn cứ vào lời khai của các bị cáo trong cùng vụ án và các chứng cứ khác, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Vinh có vai trò chủ mưu vụ án. Từ đó, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm y án 8 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với bị cáo Vinh.



Trong khi đó, hội đồng xét xử chấp nhận một phần đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Khương Ngọc Chất, tuyên 5 năm tù (án sơ thẩm 6 năm) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn cũng được giảm 1 năm tù, còn 9 năm tù cho tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.



Trong vụ án nâng điểm cho 65 thí sinh ở kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Hoà Bình, 15 bị cáo đã bị kết án vào tháng 5. Trong số này, 3 bị cáo trên kháng cáo.



Bị cáo Nguyễn Quang Vinh bị cáo buộc có vai trò cầm đầu, chuẩn bị chìa khóa phòng chứa bài thi, bố trí niêm phong cửa phòng dễ bóc. Bị cáo Mạnh Tuấn và Nguyễn Khắc Tuấn (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí, không kháng cáo) trực tiếp nâng điểm. Vụ án có 145 bài thi trắc nghiệm được nâng từ 0,2 đến 9,25 điểm mỗi môn. Có 20 bài thi Ngữ Văn được nâng từ 1,25 đến 4,5 điểm.

Theo GIA KHÁNH (SGGPO)