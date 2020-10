Xét kháng cáo của 5 bị cáo trong vụ nâng điểm thi ở Sơn La

Trong 5 bị cáo nộp đơn kháng cáo, Trần Xuân Yến, cựu Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, cho rằng không phạm tội liên quan vụ án nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.



Ngã giá tiền tỉ để nâng điểm thi tại Sơn La

Bị cáo Trần Xuân Yến tại phiên sơ thẩm vụ án nâng điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh Sơn La. Ảnh: Hoàng Việt.



Theo đó, hôm nay và ngày mai (14-15.10), TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo của 5 người liên quan đến vụ án nâng điểm, sửa điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 xảy ra tại tỉnh Sơn La.



Theo nội dung kháng cáo, bị cáo Yến kêu oan, cho rằng không phạm tội trong vụ án sửa điểm thi THPT 2018.



Bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, không thừa nhận phạm tội Đưa hối lộ với số tiền 1 tỉ đồng.



Ông Khoa cho rằng toà sơ thẩm không có chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của mình. Ông đề nghị toà phúc thẩm huỷ án để điều tra lại, thu thập bổ sung.



3 bị cáo gồm Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục), Nguyễn Thị Hồng Nga và Nguyễn Thanh Nhàn, cựu chuyên viên và phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.



Ngoài ra, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Thanh Yến (vợ bị cáo Huynh) và ông Lê Thanh Sơn (em vợ ông Huynh) cũng kháng cáo yêu cầu xem xét lại phán quyết liên đới chịu án phí dân sự sơ thẩm liên quan khoản tiền 1 tỉ đồng.



Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo có quyền hạn trong kỳ thi THPT 2018 tại Sơn La song lợi dụng chức vụ để nhận thông tin, sửa bài, nâng điểm thi cho 44 thí sinh. Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục, mất đi sự công bằng và cơ hội đi học của người khác.



TAND tỉnh Sơn La xác định bị cáo Trần Xuân Yến phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", nên tuyên phạt 9 năm tù; Nguyễn Thanh Nhàn 30 tháng tù. Ở tội "Đưa hối lộ", bị cáo Nguyễn Minh Khoa bị phạt 8 năm tù.



Bị cáo Lò Văn Huynh đã phạm 2 tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ" và "Nhận hối lộ", phạt tổng cộng 21 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga bị phạt 19 năm 6 tháng tù cùng 2 tội danh này.



Liên quan đến vụ án, sau phiên toà sơ thẩm, 7 người trong vụ án không kháng cáo gồm bị cáo Cầm Thị Bun Sọn (cựu Phó trưởng Phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo) bị phạt 10 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "Nhận hối lộ".



Bị cáo Đặng Hữu Thuỷ (hiệu phó trường THPT Tô Hiệu) bị phạt 8 năm tù, Đỗ Khắc Hưng (cựu trung tá, cán bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 3 năm tù, Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá, nguyên đội phó đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) 24 tháng tù treo về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ".



Bị cáo Hoàng Thị Thành (cựu chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai) 3 năm tù treo, Lò Thị Trường 30 tháng tù treo, Trần Văn Điện (cựu cán bộ Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp thành phố Sơn La) 9 năm tù về tội "Đưa hối lộ".



https://laodong.vn/phap-luat/xet-khang-cao-cua-5-bi-cao-trong-vu-nang-diem-thi-o-son-la-844774.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)