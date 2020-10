Xác minh, làm rõ vụ đối tượng "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới

Vừa qua, vụ việc nhà hàng Tâm Phúc trên địa bàn TP Điện Biên Phủ bị một đối tượng “bom” 150 mâm cỗ cưới gây xôn xao dư luận, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng và nguyên nhân vụ việc.



Ngay sau khi nhận được đơn tố giác tội phạm của anh Vũ Thế Long - Chủ nhà hàng Tâm Phúc có địa chỉ số 29, tổ 9, P. Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ về việc khoảng giữa tháng 9/2020, chị Cà Thị Út (SN 1996), HKTT bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ có đến nhà hàng đặt 150 mâm cỗ cưới và ăn tại nhà hàng của anh vào trưa ngày 30/9/2020.



Sau khi nhà hàng đã chuẩn bị phông, rạp và 150 mâm cỗ nhưng đám cưới không diễn ra và không có ai đến dự gây thiệt hại lớn về kinh tế cho anh. Công an TP Điện Biên Phủ đã nhanh chóng xác minh thông tin và triệu tập Cà Thị Út lên làm rõ vụ việc.



Đối tượng Cà Thị Út tại cơ quan Công an.



Qua đấu tranh, Cà Thị Út khai nhận: do thường xuyên qua lại quán Tâm Phúc ăn nhậu nên quen biết anh Vũ Thế Long (chủ nhà hàng), để “đánh bóng”, đối tượng khoe là đang công tác tại một cơ quan nhà nước trên địa bàn.



Thấy anh Long tin tưởng nên Út nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản, khoảng tháng 8/2020, Út có đặt anh Long làm 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng) để tiếp khách cơ quan và yêu cầu ship đến địa chỉ do Út cung cấp và nợ chưa trả tiền.



Khi anh Vũ Thế Long gọi điện đòi số nợ 7 triệu đồng, do không có tiền trả và thấy anh Long không nghi ngờ gì nên Út nói dối là sau này sẽ tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh rồi trả một thể.



Ngày 22/9/2020, Út gọi điện thoại cho anh Long yêu cầu cung cấp 156kg gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía (trị giá gần 23 triệu đồng) để tổ chức báo hỷ tại nhà gái và đặt anh dựng phông, rạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng của anh.



Theo hợp đồng “miệng”, từ ngày 24 - 26/9, anh Long đã chuyển đủ số thực phẩm 156kg gà, 40kg giò, 180 hộp mía cho Út và ngày 30/9 cũng đã chuẩn bị đầy đủ 150 mâm cỗ cưới theo yêu cầu.



Công an TP Điện Biên Phủ đang tiếp tục điều tra, làm rõ và củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Trường Long (cand)