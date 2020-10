Vụ người đàn ông lừa tình 7 phụ nữ: 3 người đã có thai, có người suýt tự tử

3 trong số 7 người phụ nữ bị S lừa tình cho biết đã trót có thai với S và phải bỏ thai. Có nạn nhân đã trầm cảm và định ôm con gái cùng tự tử vì bị phụ bạc, có người đi vay nặng lãi lấy tiền đưa cho S nay ngập trong nợ nần.





Liên quan đến vụ việc 7 phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành phố cùng làm đơn tố cáo ông Tống Anh S (SN 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội) lợi dụng chuyện tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vẫn đang tích cực truy tìm người đàn ông này để làm rõ vụ việc.



Theo nội dung tố cáo của các nạn nhân, qua trang web ehenho.vn và Hội những người độc thân tại Hà Nội, ông Tống Anh S đã chủ động làm quen với phụ nữ với nick name: Tuankiet và nick name Dũng với cùng mục đích ban đầu hẹn hò tình cảm yêu đương nam nữ.



"Ban đầu, ông S có nói với chúng tôi cùng một nội dung như sau: Anh là đứa trẻ bị bỏ rơi và bố mẹ anh hiện tại đã nhận nuôi anh từ nhỏ, anh chưa từng kết hôn lần nào, nhà ở Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội. Gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ là cán bộ về hưu và anh đang công tác tại Tập đoàn điện lực Việt Nam", một nạn nhân cho biết.



Nạn nhân trầm cảm, muốn tự tử



Trong số các nạn nhân bị S lừa gạt, chị L.P có hoàn cảnh éo le khi là trẻ mồ côi và hiện đang là mẹ đơn thân. Khi phát hiện S lừa đảo, chị P đã mang thai đến tuần thứ 8.



Vì hoàn cảnh neo đơn nuôi con nhỏ, không nơi nương tựa của chị P, S đã dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, gây áp lực cho chị P đưa toàn bộ tài sản hiện có và đi vay lãi ngoài với một số tiền lớn hiện đang vượt quá khả năng chi trả của chị.



Chỉ đến khi chuyện trò với chị H.M (người được cho là nạn nhân khác của S), chị P mới biết được sự thật về người mình đang yêu thương, vun vén tình cảm.





Một trong số những nạn nhân bị lừa tình, lừa tiền trong ảnh chụp chung với S.





Phát hiện sự việc, chị P từng có ý định quyên sinh, nhưng nghĩ đến đứa con còn nhỏ, không muốn con trở thành đứa trẻ mồ côi giống như mình, chị đã dừng ý định đó và tìm đến cơ quan chức năng để hỗ trợ gửi đơn đến Công an huyện Thanh Oai.



Sau khi S biết được sự việc chị P gửi đơn đến cơ quan chức năng, S đã nhắn tin đe dọa khiến chị P luôn sống trong lo sợ.



Một trong số những nạn nhân bị lừa tình, lừa tiền trong ảnh chụp chung với S.



Phát hiện sự việc, chị P từng có ý định quyên sinh, nhưng nghĩ đến đứa con còn nhỏ, không muốn con trở thành đứa trẻ mồ côi giống như mình, chị đã dừng ý định đó và tìm đến cơ quan chức năng để hỗ trợ gửi đơn đến Công an huyện Thanh Oai.



Sau khi S biết được sự việc chị P gửi đơn đến cơ quan chức năng, S đã nhắn tin đe dọa khiến chị P luôn sống trong lo sợ.



"Lúc đó, nghĩ đến cái thai trong bụng, tôi rất sốc và cảm thấy tuyệt vọng. Muốn ôm con gái cùng tự tử vì bị phụ bạc, trong khi nợ thì một đống. Được chị H.M an ủi, động viên, tôi mới nguôi ngoai phần nào. Sau khi phá thai, tôi bị trầm cảm và phải mua thuốc để điều trị", chị P thổ lộ.



Cũng giống như chị P, T.N có hoàn gia đình rất khó khăn, trong người mang bệnh tật, sức khỏe yếu, phải nằm viện liên tục. Trong quá trình quen biết, lúc ốm đau đó, S vẫn dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ chiếm đoạt số tiền ít ỏi chị N tích cóp và tạo áp lực để chị N đi vay mượn thêm ở ngoài với tổng số tiền lên đến 55 triệu đồng.



Có một điểm chung giữa các nạn nhân, đó là đều hi vọng vào hạnh phúc, tin tưởng S nên đã dồn hết tiền bạc cho đối tượng. Có người còn đi vay lãi nặng để lấy tiền đưa cho S, rồi hàng tháng phải tự trả số tiền lãi khoảng 30 triệu đồng. Riêng tổng số tiền mà S đã nhận từ các người tình đã lên tới hơn 2,5 tỷ đồng.



Không chỉ lừa tiền bạc, S còn "vặt" của nạn nhân từ những thứ như vài cân lạp xưởng, vài thùng bưởi, có trường hợp bị lừa mất... 2 con lợn. Đau đớn hơn cả là 3 trong số 7 người phụ nữ tố cáo S cho biết bản thân đã có thai với người tình "sở khanh". Trong đó có L.Đ, cô gái chưa lập gia đình. Sau khi phát hiện S lừa gạt, Đ đã chủ động chia tay nhưng trớ trêu thay khi đó, Đ lại có bầu. Vì thai ngoài tử cung phát hiện muộn, Đ phải cắt một bên vòi trứng nên bị ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản sau này.



Khi "sở khanh" trở mặt



Theo lời các nạn nhân, S khoe có nhiều mối quan hệ với những người có chức quyền, có tiếng nói trong xã hội. Tuy nhiên, trong việc làm ăn, có những sự cố mà những người quen "tai to mặt lớn" cũng không dám ra mặt trực tiếp để giúp được.



Một cú lừa khiến cho các nạn nhân sập bẫy là khi S nói: "Anh định chơi lớn một quả rồi nghỉ thì gặp vấn đề. Anh đã dốc toàn bộ tài sản nguồn lực của mình vào vụ này để có tiền nhập hàng. Anh đã cầm cố nhà cửa, xe cộ của mình cho bên vay nặng lãi. Bên cho vay hiện đã cầm nhà và tài sản của anh, họ không cho anh vào nhà lấy đồ đạc các thứ... Nhưng không sao, anh sắp lấy được hàng và giải quyết ổn thỏa hết mọi việc, vẫn còn dư chút ít để lo cho tương lai chúng ta. Hiện tại, anh đang cần tiền gấp để lấy hàng ra".





Mỗi người phụ nữ có một hoàn cảnh khác nhau và cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, những lời thúc giục, tỉ tê khôn khéo của S đã đánh vào lòng thương, tình cảm của họ, khiến các nạn nhân buộc phải giao tiền mặt hoặc chuyển tiền vào những tài khoản do gã cung cấp.



Các nạn nhân cho biết sau khi đạt được mục đích và cảm thấy không lợi dụng được nữa, hoặc bị phát hiện, S bắt đầu tìm cách để trốn tránh trách nhiệm, dần dần ít gặp mặt.



"Anh ta sử dụng nhiều số điện thoại, khi chúng tôi liên lạc thì không thấy điện thoại bên cạnh sáng. Khi anh ta ngủ, tôi đã lén xem điện thoại và phát hiện được một phần cuộc sống thực của anh ta thông qua đoạn nhắn tin giữa anh ta và vợ. Trong đó có đoạn hội thoại nói về việc vay mượn tiền nong của một ai đó nhưng không trả và tìm cách né tránh pháp luật như thế nào... Từ đó, chúng tôi biết được anh ta đã có gia đình và vợ con.



Từ những biểu hiện không bình thường sau đó, chúng tôi lên trang Web: Ehenho.com để tìm kiếm và kết nối những nạn nhân lại với nhau. Cũng từ trang web đó, chúng tôi đã tìm kiếm và kết nối được mọi người lại với nhau. Chúng tôi phát hiện có rất nhiều nạn nhân như chúng tôi với cùng một thủ đoạn lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm của người khác để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, trong đó có 7 người như chúng tôi, mỗi người có một số tiền khác nhau", một nạn nhân cho biết.



Khi cùng nhau khớp nối lại vụ việc, cả 7 người phụ nữ mới ngã ngửa về "người tình trong mộng" của mình. Qua lời kể của 7 người phụ nữ, với cùng một chiêu bài, ông S đã dựng lên màn kịch về gia thế, công việc để lừa dối nhiều phụ nữ một lúc.





Gã "Sở Khanh" trở mặt trắng trợn sau khi đã đạt được mục đích.





Những người phụ nữ này cho rằng thủ đoạn giúp ông S dễ khiến họ mềm lòng "cắn câu" là luôn hứa hẹn về một đám cưới, liên tục giục kết hôn, thậm chí thúc giục họ đưa giấy tờ để làm đăng ký kết hôn hoặc đi coi bói để xem ngày giờ tổ chức đám cưới...



"Điều này khiến chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy phải có một phần trách nhiệm trong giải quyết công việc, vay mượn tiền bạc đưa cho anh ta. Việc ngỏ ý muốn tìm một tổ ấm, đánh vào tâm lý khát khao tình cảm đã khiến chúng tôi mù quáng", một nạn nhân chia sẻ.





Truy tìm kẻ "sở khanh" trên toàn quốc



Liên quan đến vụ việc nêu trên, trong quá trình điều tra, xác minh, ông S đã đi khỏi nơi cư trú. Dù nhiều lần được cơ quan công an mời lên làm việc, nhưng ông S đều từ chối phối hợp.



Để phục vụ yêu cầu điều tra, Phòng PC02 đã có công văn đề nghị thủ trưởng các đơn vị công an thuộc các tỉnh, thành phố; các phòng, công an quận, huyện, thị xã thuộc Công an TP.Hà Nội phổ biến nội dung vụ việc, thông tin đối tượng Tống Anh S đến các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.



Nếu phát hiện đối tượng S thì báo ngay về Đội 2 - Phòng PC02, hoặc điều tra viên Nguyễn Dương Tuấn Anh, điện thoại số: 0983359386 để phối hợp giải quyết.



https://danviet.vn/vu-nguoi-dan-ong-lua-tinh-7-phu-nu-3-nguoi-da-co-thai-co-nguoi-suyt-tu-tu-20201007190225301.htm





Theo Quỳnh Nguyễn - Phạm Hiệp (Dân Việt)