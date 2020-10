Việt Nam bắt giữ và bàn giao 2 tội phạm nguy hiểm bị truy nã ở Mỹ

Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an Việt Nam cho biết vừa bàn giao hai người Mỹ bị truy nã cho Cảnh sát Tư pháp Mỹ tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).



Wade Astle (trái) và Hammmett Andrew (phải) - Ảnh: Bộ Công an



Thông tin từ Cảnh sát Tư pháp Mỹ, Wade Astle (sinh năm 1974, quốc tịch Mỹ) bị truy nã với tội danh "xâm hại tình dục trẻ em"; còn Hammmett Andrew (sinh năm 1989) bị truy nã với tội danh "sản xuất, phân phối, mua hoặc sở hữu ma túy".



Cả hai đều là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, sau khi phạm tội đã bỏ trốn ra nước ngoài.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cảnh sát Mỹ, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng Việt Nam phát hiện đối tượng Wade Astle đang lẩn trốn trên địa bàn TP.HCM và Hammmett Andrew đang ẩn mình tại địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ hai đối tượng, di lý ra Hà Nội và bàn giao cho Cảnh sát Tư pháp Mỹ.



Làm việc với Văn phòng Cơ quan CSĐT tại Hà Nội, tổ công tác Cảnh sát Tư pháp Mỹ đã cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác từ phía các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam.

Theo Bộ Công an/TTO