Truy tố nguyên chủ tịch GPBank gây thiệt hại 961 tỉ đồng

Cơ quan tố tụng xác định, nguyên chủ tịch GPBank Tạ Bá Long và nguyên tổng giám đốc GPBank Phạm Quyết Thắng đã tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh chiếm đoạt, gây thiệt hại gần 961 tỉ đồng của GPBank.

Ngày 29-10, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty Cổ phần M&C; Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an.



Nguyên chủ tịch HĐQT GPBank Tạ Bá Long trong một vụ án trước đó - Ảnh: VNF

Cùng với đó, Viện Kiểm sát truy tố bị can Tạ Bá Long, nguyên chủ tịch GPBank, Phạm Quyết Thắng, nguyên tổng giám đốc, cùng 8 người khác nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Ngoài ra các bị can gồm: Phùng Ngọc Khánh, nguyên phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Sài Gòn One Tower, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C; Nguyễn Trọng Hiếu, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn; Kim Văn Bộ, nguyên phó giám đốc Công ty cổ phần Phát triển điện lực Sài Gòn, bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, với động cơ, mục đích chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 8-2011 đến tháng 9-2011, Phùng Ngọc Khánh đã bàn bạc, thống nhất với Kim Văn Bộ lập khống Hợp đồng mua bán 6 căn hộ Dự án cao ốc Sài Gòn M&C giữa Công ty M&C và Công ty Điện lực Sài Gòn giá trị 477 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Khánh nâng khống 255.000 cổ phần của Công ty M&C có giá trị thực theo kết luận định giá của Hội đồng định giá 14,2 tỉ đồng lên 510 tỉ đồng, để dùng làm tài sản thế chấp, bảo đảm cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay 305 tỉ đồng của GPBank, sau đó chiếm đoạt 290,7 tỉ đồng.

Đến nay, do Công ty M&C không còn hoạt động, không xác định được giá trị cổ phần nên về trách nhiệm dân sự, các bị can phải liên đới chịu trách nhiệm với Phùng Ngọc Khánh, Nguyễn Trong Hiếu, Kim Văn Bộ theo yêu cầu của GPBank số tiền lãi của khoản vay 305 tỉ đồng là 656,4 tỉ đồng.

Hành vi của Tạ Bá Long và các đồng phạm đã gây thiệt hại 961,4 tỉ đồng của GPBank, phạm vào tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại khoản 4, Điều 206 Bộ Luật Hình sự 2015.

Nguyễn Hưởng (NLĐO)