Truy bắt gã thanh niên bất ngờ lao khỏi tiệm vàng ở Bình Chánh

Nam thanh niên đến tiệm vàng ở huyện Bình Chánh (TP HCM) vờ hỏi mua vàng rồi cầm hai chiếc nhẫn bỏ chạy.





Ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) cho biết đang củng cố hồ sơ, xác minh và truy xét đối tượng đã thực hiện vụ cướp giật xảy ra tại tiệm vàng N.H. trên đường Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP HCM).



Theo trình báo của chủ tiệm vàng, trưa 12-10, nhân viên tiệm vàng là chị N.T.A.N.(SN 1971, ngụ quận Bình Tân) đang đứng bán hàng trong tiệm thì có khách đến hỏi mua vàng.



Lúc đó chị N. đang đứng trong tiệm thì có nam thanh niên chạy xe tay ga vào hỏi mua nhẫn vàng. Chị N. lấy 2 nhẫn vàng 24k trọng lượng 2,5 lượng trị giá hơn 100 triệu đồng cho khách xem tuy nhiên nam thanh niên vừa đeo vàng vào tay thì chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát.



Nhân viên tiệm vàng N.H. đã tri hô và chạy theo nhưng không kịp. Chủ tiệm vàng N.H. cho biết trước khi thực hiện phi vụ này, nam thanh niên đã đến tiệm vàng hỏi mua và xem qua nhiều nhẫn vàng. Nại lý do không mang đủ tiền, nam thanh niên hẹn đến trưa sẽ đến mua 2 nhẫn vàng ưng ý.



Như kế hoạch, đến trưa 12-10, kẻ gian đến tiệm vàng yêu cầu đưa 2 nhẫn vàng đã chọn rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan.



Công an TP HCM khuyến cáo các tiệm vàng phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, phải có bảo vệ trông coi và luôn nâng cao cảnh giác khi khách đến xem, mua vàng để tránh trường hợp gặp phải người không tốt.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)