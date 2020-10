TP.HCM: Hai tên trộm xịt hơi cay vào cảnh sát để tẩu thoát

Hai tên trộm xe máy xịt hơi cay vào cảnh sát nhằm tẩu thoát nhưng một tên đã bị bắt ngay sau đó.



Truy bắt hai thanh niên dùng búa, xịt hơi cay cướp tiệm vàng táo tợn ở TP.HCM

TP.HCM: Thiếu niên 14 tuổi trong băng cướp dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân

Phùng Văn Thưởng tại cơ quan công an.



Ngày 27-10, Công an Q.1 (TP.HCM) đã bàn giao Phùng Văn Thưởng (36 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho Công an Q.Phú Nhuận để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.



Trước đó, chiều 26-10, Thưởng và một người đàn ông chạy xe máy trên đường Nguyễn Phi Khanh, Q.1 có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra Cảnh sát hình sự Công an Q. 1 đã theo dõi.



Khi đến đường Hoa Hồng (Q.Phú Nhuận), Thưởng và người đàn ông đi cùng lấy trộm chiếc xe SH dựng bên đường. Khi cảnh sát truy đuổi, 2 tên trộm xịt hơi cay vào cảnh sát để tẩu thoát.



Trong lúc bỏ chạy, Thưởng tông vào xe máy của một người đi đường khiến người này té ngã, rồi anh ta nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè nhằm tẩu thoát.



Một trinh sát lập tức nhảy xuống kênh bắt giữ Thưởng. Riêng đồng bọn của Thưởng đã chạy thoát.

Theo Trần Kha (TNO)