Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ: Góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội

(GLO)- Tháng 3-2020, Công an tỉnh triển khai đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua một thời gian triển khai, đợt cao điểm đã góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-CAT-PC06 về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT), các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, nhất là hậu quả, tác hại và nguy cơ cao gây tai nạn do việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT. Theo đó, lực lượng Công an đã trực tiếp tuyên truyền 402 buổi với 58.913 lượt người tham gia tại các thôn, làng, tổ dân phố; tiến hành vận động cá biệt 1.201 lượt cho 2.251 người tham gia.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã tổ chức cho 769 cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; không cưa tháo bom mìn để lấy thuốc nổ, không sử dụng trái phép VLN tại các điểm khai thác đá, không sử dụng thuốc nổ để đánh cá, đào giếng, phá đất, đá; không mua bán phế liệu, phế phẩm là các loại VK, bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; không chế tác các loại vỏ đạn, lựu đạn, nòng súng làm đồ lưu niệm...

Công an tỉnh đã vận động thu hồi được nhiều công cụ hỗ trợ tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Chu Kiến Trúc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra xử lý 84 vụ/145 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT. Theo đó, ngành chức năng đã xử lý hình sự 33 vụ/60 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 18 vụ/34 đối tượng, phạt tiền 120,375 triệu đồng; đang điều tra, xác minh, làm rõ xử lý khác 33 vụ/51 đối tượng. Các vụ vi phạm đã làm chết 5 người, bị thương 37 người, thiệt hại tài sản khoảng 25,5 triệu đồng. Lực lượng Công an đã thu giữ 9 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu súng thể thao, 93 khẩu súng tự chế, 417 viên đạn, 160 quả lựu đạn, 48,5 kg thuốc nổ, 1.834 kíp nổ, 249,9 m dây cháy chậm, 14 CCHT, 92 VK thô sơ, 26 linh kiện các loại.

Cùng với đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 189 trường hợp gửi linh kiện nghi chế tạo súng tự chế, VK thô sơ và CCHT đến địa bàn tỉnh. Cơ quan Công an đã xác minh làm rõ 167 trường hợp, thu giữ 10 khẩu súng tự chế đã lắp ráp hoàn chỉnh, 1 ná cao su, 1 mã tấu, 7 kg đạn bi sắt và 101 linh kiện các loại. Đây là một hình thức mà các đối tượng thường xuyên sử dụng trong thời gian gần đây để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Công an tỉnh cũng đã tổng kiểm tra công tác quản lý, sử dụng VK, CCHT tại 205 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Qua kiểm tra đã vận động thu hồi 454 CCHT, nhắc nhở 189 trường hợp sai sót. Đồng thời, Công an tỉnh cũng kiến nghị 191 đơn vị cần thực hiện nghiêm túc các quy định, văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng hệ thống kho, nơi cất giữ, tủ bảo quản VK, CCHT đảm bảo yêu cầu; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, người được giao quản lý, sử dụng VK, CCHT theo quy định.

Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã vận động thu hồi 11 khẩu súng quân dụng, 10 khẩu súng hơi, 1.034 khẩu súng tự chế, 1.787 viên đạn, 5,5 kg thuốc nổ, 553 CCHT, 1.270 kíp nổ, 277 VK thô sơ, 101 linh kiện các loại...

CHU KIẾN TRÚC