Pleiku: Khởi tố 3 đối tượng đem ma túy vào quán karaoke

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Đoàn Tụ (SN 1990, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), Nguyễn Hoàng Vinh Quý (SN 1978, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Vũ Thị Hồng Hà (SN 2002, trú tại huyện Ia Grai) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Từ trái qua: Các đối tượng Tụ, Quý, Hà. Ảnh: Văn Ngọc



Tối 14-10, Quý và Hà đã đem ma túy dạng thuốc lắc và khay vào phòng 405 của quán karaoke King (địa chỉ 65 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để sử dụng. Khi đang “bay lắc” thì các đối tượng bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) và Công an TP. Pleiku bắt quả tang; thu giữ tang vật gồm 2 gói ma túy dạng khay và thuốc lắc.



Cũng tại phòng 404 của quán karaoke này, lực lượng Công an đã phát hiện Tụ có hành vi tàng trữ 1 viên nén màu vàng là thuốc lắc và 1 gói ma túy dạng khay. Thời điểm đó, Tụ đang cùng với Nguyễn Văn Thành (SN 1986, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) và Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1994, trú tại tỉnh Tây Ninh) sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ bên ngoài rồi mang vào quán karaoke sử dụng.

VĂN NGỌC