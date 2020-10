Phú Thiện quyết liệt đấu tranh với nạn trộm bò

(GLO)- Huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) có trên 23.000 con bò. Thời gian qua, nhiều hộ quen chăn thả bò trên rẫy dài ngày nhưng lơ là, chủ quan ít khi có mặt để trông coi. Điều đó vô hình trung đã tạo cơ hội cho đối tượng xấu rình mò trộm cắp.

Ông Nông Văn Tàng (làng Ksing, xã Ia Piar) cho biết: “Cuối năm 2019, tôi vay mượn tiền để mua được 1 con bò mẹ về nuôi nhốt trên chòi rẫy. Bò chuẩn bị đẻ thì bị kẻ trộm dắt mất. Khi không thấy bò đâu, tôi đi tìm thì phát hiện kẻ gian đã xẻ thịt ở khu vực mương nước gần đó. Giá mà tôi cẩn thận hơn, làm chuồng trại kiên cố, trông coi kỹ càng thì không bị mất con bò trị giá hàng chục triệu đồng như vậy”.

Khoảng giữa tháng 9 vừa qua, người dân xã Chư A Thai cũng phát hiện một con bò đã bị kẻ gian xẻ thịt ở ven khu vực nương rẫy. Qua xác minh tại địa phương, cơ quan chức năng chưa xác định được chủ sở hữu của con bò. Do đó, lực lượng Công an nhận định đây có thể là hiện trường kẻ gian dắt trộm bò từ địa phương khác đến để xẻ thịt.

Ông Đinh Tuy-Bí thư Chi bộ làng Pông (xã Chư A Thai) bày tỏ: “Trước kia, dân làng thường thả bò trong rừng, trên nương rẫy vắng vẻ, làm chuồng trại sơ sài nên xảy ra mất trộm bò. Thời gian gần đây, khi được tuyên truyền, bà con đã nâng cao cảnh giác. Từ tháng 12-2019, làng đã triển khai mô hình “Tiếng kẻng làng Đồn” nên khi có sự việc bất thường hoặc có đối tượng khả nghi, người dân dễ dàng thông báo cho nhau và báo cho lực lượng chức năng. Do đó, an ninh trật tự cũng được đảm bảo, người dân chú trọng hơn đến việc trông coi tài sản”.

Đối tượng Trần Công Hải đã cùng đồng bọn trộm hàng chục con bò ở nhiều địa bàn khác nhau trong tỉnh. Ảnh: Lê Văn Ngọc

Thượng tá Nguyễn Trịnh Thông-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-thông tin: “Các đối tượng trộm bò thường thực hiện hành vi vào lúc nửa đêm hoặc rạng sáng khi người dân đã ngủ say. Trước khi gây án, kẻ gian thường thám thính nắm tình hình, khảo sát địa bàn, nghiên cứu các phương tiện, thiết bị bảo vệ như tường rào, khóa cửa, lối ra vào, quy luật đi lại, tìm ra những sơ hở của chủ nhà để dễ bề hoạt động”. Cũng theo Thượng tá Thông, ngoài việc thiếu cẩn trọng trong trông coi bò, nhiều người dân còn thiếu tinh thần cảnh giác trong phòng-chống tội phạm. “Một số người dân phát hiện có đối tượng nửa đêm dắt bò đi nhưng không báo cho lực lượng Công an. Cũng có nhiều người dân khi mất bò thì chỉ tập trung vào việc đi tìm, nhiều khi kéo dài đến 2-3 ngày hoặc đến khi phát hiện thấy bò bị xẻ thịt thì mới báo lực lượng Công an. Do đó, việc truy vết đối tượng trộm cắp gặp nhiều khó khăn”-Thượng tá Thông cho biết thêm.

Tháng 8-2020, Công an huyện Phú Thiện và Công an huyện Chư Prông đã phối hợp triệt phá đường dây trộm bò chuyên nghiệp do đối tượng Trần Công Hải (SN 1974, trú tại khu phố 7, thị trấn Phú Thiện cầm đầu. Hải vốn đã có tiền án về trộm bò.

Sau khi ra tù, Hải lại tiếp tục câu kết với một số đối tượng ở địa phương khác để trộm bò. Nhóm này thường dành thời gian khảo sát kỹ càng “mục tiêu” trước khi dùng xe tải đến dắt bò, chở bò đi bán tại một trại bò ở huyện Krông Năng (tỉnh Đak Lak). Tính đến thời điểm bị bắt, nhóm của Hải đã trộm hàng chục con bò tại huyện Phú Thiện, Chư Prông, Chư Sê, Ia Pa và thị xã Ayun Pa. Tổng giá trị tài sản gần 500 triệu đồng.

Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện cảnh báo: “Để ngăn chặn tình trạng trộm bò, người dân cần nêu cao ý thức tự bảo vệ tài sản, cảnh giác với các đối tượng lạ mặt xuất hiện tại địa phương. Khi chăn thả bò, cần phải có người trông giữ cẩn thận. Khi phát hiện đối tượng khả nghi, người dân cần báo ngay cho lực lượng Công an hoặc chính quyền địa phương biết để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý, không để tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

LÊ VĂN NGỌC