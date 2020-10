Phụ huynh tát vào mặt bé gái 2 tuổi khai gì tại cơ quan công an?

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoàng Văn Hùng, phụ huynh có hành động giật tóc, tát vào mặt bé 2 tuổi tại lớp mầm non, đã thừa nhận hành vi của mình.





Trưa 5-10, tin từ Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho biết tại cơ quan công an, bước đầu ông Hoàng Văn Hùng (ngụ TP Lào Cai), là phụ huynh có hành vi đánh bé gái 2 tuổi tại Trường mầm non Trump Kids vào chiều 30-9, đã thừa nhận hành vi giật tóc, tát vào mặt bé 2 tuổi.





Hoàng Văn Hùng tại cơ quan công an



Tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông Hùng khai vào khoảng 16 giờ ngày 30-9, khi đến đón con tại Trường Mầm non Trump Kids (có địa chỉ tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai), khi tới cửa lớp, nghe tiếng khóc của con nên đã đi nhanh vào lớp và phát hiện cháu H.C.T. (con của Hùng) đang khóc, trên tay có một vết đỏ.



Ông Hùng khai do bị cận thị nên tưởng con mình bị chảy máu và khi nghe cô giáo kể lại việc con gái bị cắn, Hùng bức xúc, tiến tới chỗ bé gái 2 tuổi (cháu P.T.B.A.) và yêu cầu bé gái xin lỗi. Bé gái không nói nên Hùng dùng tay tát vào má trái và tiếp tục bắt cháu bé xin lỗi.



Quá sợ hãi, bé gái 2 tuổi bật khóc, tuy nhiên Hùng không dừng lại mà liên tiếp túm tóc, tát vào mặt, đánh vào chân và mông bé gái. Hùng chỉ dừng lại và ra về khi bé gái xin lỗi con của mình.



Ngôi trường nơi xảy ra sự việc



Ngay sau khi đánh cháu P.T.B.A., chiều cùng ngày Hùng đã đi xe ôtô về Hà Nội để thăm người nhà ốm mà không tới trụ sở cơ quan công an để trình báo. Hùng đã gọi điện, nhắn tin cho bố cháu B.A. rồi nhờ người nhà đến gặp để xin lỗi gia đình cháu B.A.



Đến khoảng 9 giờ sáng 4-10, Hùng đã tới Đội Cảnh sát điều tra, Công an TP Lào Cai để trình diện và tường trình lại sự việc.



Hiện, vụ việc đang được Công an TP Lào Cai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Như Quỳnh - Tuấn Minh (NLĐO)